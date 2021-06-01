雄獅餐飲事業gonna轉型外送外帶 員工變身外送員

台灣新冠肺炎疫情嚴峻，防疫警戒升至三級，為保障旅客健康及安全，雄獅旅遊（2731）宣布取消至6月14日出發之團體行程，集團旗下餐飲品牌「gonna共樂遊」及「光一肆號」也取消內用服務，即刻轉型成為外帶、外送餐廳，將以內湖中央廚房為基地，加上共享集團人力，預計調度最多2,000名集團員工支援，未來更計畫增設雲端廚房，以多元佈局結合外送服務，加強整體服務能量。即日起更推出滿額免費外送服務以及外帶85折起優惠活動，預計可於疫情期間帶動2.5至3倍的外帶業績成長。

雄獅（2731）集團品牌策略總經理游國珍表示，在防疫優先的前提之下，雄獅旅遊宣布全面停止出團至6月14日，餐飲事業也受到疫情衝擊，雖然會對營收有影響，但雄獅資金充裕，維持正常運作沒問題，組織改造跟新事業體投入不停頓，才是未來關鍵，目前人力全力投入集團「增R（Revenue）」項目，包括：商品、（雄獅嚴選）、餐飲（欣食旅）以及整合行銷公司。

雄獅集團欣食旅總經理陳斯重指出，餐飲業正面臨史無前例的重大危機，照顧每位同仁、讓大家能安心，是企業應有的社會責任與使命，維持「顧客、同仁、營運」的平衡，是目前必須努力的目標，因此配合政府餐飲業禁止內用政策，雄獅集團旗下餐飲品牌「gonna共樂遊」及「光一肆號」，即刻轉型為外送、外帶餐廳；欣食旅也與雄獅集團「共享人力」，在確保旅客權益不受影響的情況下，最多將調度2,000位旅遊產業員工支援餐飲事業，並成立自有「雄獅外送員」，補足既有外送平台的不足之處。

此外，gonna共樂遊除了於2020年初耗資千萬，於內湖總部成立中央廚房，簡化門市工作及操作流程，未來預計將加速拓展「雲端廚房（Cloud Kitchen）」。陳斯重認為，外送是未來餐飲業的新趨勢，雲端廚房不需要實體店面，可幫助品牌快速擴張外送範圍，菜單則會以簡單、好操作、好上手為原則，透過SOP流程確保餐點品質一致，消費者只要透過線上平台預定即可快速出餐。

陳斯重說，以往gonna共樂遊仁愛、南港、內湖三家店外帶、外送比例僅佔20%至30%，6月1日起導入inline線上平台及自有「雄獅外送員」，加上滿額免費外送服務以及外帶八五折起優惠等，可望於疫情期間帶動2.5至3倍的外帶業績成長；同時員工可藉機進行內外交叉、跨站、跨店、跨品牌之訓練，並持續聘用專業人才，為未來做準備。

雄獅集團旗下餐飲品牌「gonna共樂遊」台北內湖、仁愛、南港店於6月1日起推出inline線上平台（https://reurl.cc/gWmMnL）訂餐服務，結帳時輸入優惠碼「SAFE85」即可享外帶85折優惠，單筆消費滿588元另可享免費外送服務；gonna EXPRESS 忠孝SOGO店外帶全面九折，凡訂購二份主餐，即可享免費外送服務；若想來份招牌法式吐司早午餐及咖啡，「光一肆號」也於inline線上平台（https://reurl.cc/4ampl3）推出外帶自取八五折，結帳時輸入優惠碼「SAFE85」即可享優惠。

陳斯重指出，為加強防疫作為，每一位雄獅外送員均會配戴口罩、護目鏡、手套等防護措施，送餐前後也會針對手部、外送保溫箱進行清潔消毒，另為減少接觸的風險，鼓勵消費者可利用inline線上平台訂餐及刷卡付款，維護彼此的健康及安全。