法人看好正文下半年進入產業旺季 獲利可望優於上半年
網通廠正文（4906）今年第1季營收優於市場預期，受原物料及物流影響約一成，法人表示，正文看到原物料部分緩解，同時溝通成本轉嫁，預期毛利率可望回升，下半年進入產業旺季，獲利可望優於上半年。
法人認為，正文2020年來自歐洲的新客戶推動2021年整合型產品訂單增溫，預估整合產品將從過去的四到五成提升到五成以上，無線路由器產品受惠於遠端工作趨勢，需求維持穩定，模組產品受惠於筆記型電腦需求，訂單能見度看到今年第3季，預估第2季到年底營收都可望維持高檔水準。
另一方面，正文也積極擴廠，目前大陸崑山廠跟常熟廠戰產能約55%，越南九條產線約40%，台灣則為5%，目前越南仍有擴增2到3條產線空間，預計今年下半年陸續加入，正文表示，觀察客戶訂單及未來需求，已經開始規劃在越南另外購置土地，建置新廠，以因應未來需求。
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