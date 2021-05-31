不畏疫情！上銀投資25億規劃日本總部暨新廠動工

不畏疫情，上銀科技（2049）為滿足在日本當地化服務能更快速完整，位於日本神戶的HIWIN株式會社神戶廠，今(31)日舉行奠基典禮。新廠投資金額達100億日圓(約新台幣25億元)，預計2022年5月完工投產。

新廠坐落於兵庫縣的神戶科學園區，基地面積約4,386坪，預計興建一棟三層樓建築，總建築面積約7,456坪。未來完工後，將作為滾珠螺桿、線性滑軌、單軸機器人、自動化機器模組、產業用機器手臂及座標機器人等生產基地。

上銀集團總裁卓永財表示，這座生產基地是上銀HIWIN以日本年營業額超過300億日圓(約新台幣75億元)的服務能量而作準備。他說，年營業額100億日圓是日本中型企業起始的規模，預期未來上銀在日本市場將具一定的份量。

上銀自1989年創立以來，即以自有品牌HIWIN布局全球，日本子公司於1999年成立，深耕日本產業超過20年，產品服務項目也由初期的元件如滾珠螺桿、線性滑軌，到系統件如半導體設備的定位，以及一系列新產品如迴轉工作台及工業機器人等。

上銀董事長卓文恒表示，於日本是多地震地帶，考慮到此工廠需進行精密產品製造，地板承載力及厚度的設計，都要符合精密製造的要求，整體建築物以耐震等級七級進行設計；也特別規劃展示廳，將可增進與客戶的互動和連結。

卓文恒表示，上銀集團是半導體產業前製程設備的座標機器人最大製造廠，未來神戶新廠也會有能量，來為日本半導體設備業者提供服務機會。

由於疫情嚴峻，卓永財無法到場主持奠基，因此親筆寫了祝賀信給日本員工，為日本團隊加油打氣。

卓永財說，新冠疫情期間大家都很辛苦，好不容易，構想多時的日本營運總部，終於在31日舉行動土典禮，HIWIN JAPAN也終於有了自己的基地，邁向新里程，意義非凡。

卓文恒也期勉日本子公司團隊，要在未來的新本社擴大機電整合服務，不但要滿足市場短交期及少量多樣的需求，也要為不同產業的客戶應用提供完整的Total Solution，全力協助客戶創造更高附加價值而努力。 上銀HIWIN株式會社神戶工廠完成示意圖。上銀科技提供

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