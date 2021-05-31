疫情躍最大黑天鵝 五月房市交易量月減23.4%

受疫情提升到三級的衝擊，五月份上旬雖有表現，但下旬慘澹，全台交易狀況不佳。住商機構企畫研究室統計旗下加盟店5月成交業績，全台與4月相比量縮23.4%，但較去年同期量縮1.5%。

其中台北市較上月減少32.5%、年減4.2%。新北較上月減少36.7%、年減13.3%。桃園較上月減17.9%、年減3.4%。台中較上月減少26.0%、年減14.2%。台南較上月減少14.2%、年增15.4%。高雄較上月減少16.6%、年增3.0%。

住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨指出，受到疫情衝擊，全台民眾自主隔離的狀況下，買氣雪崩，等於提前宣布房地合一2.0的衝刺期結束，雖然疫情有所舒緩，但在降為二級之前交易狀況並不樂觀。

綜觀六都表現，雖然都比上月大幅減少，但台南高雄表現仍優於去年同月。不過，若將五月份上下半月拆開，會發現落差極大，北市減少49.0%，新北減少57.8%，桃園減少24.5%，台中減少27.6%，台南減少26.9%，高雄減少26.9%，全國減少33.6%。徐佳馨分析，上半月受惠於自用買方轉進，但下半月因疫情影響，買方大幅減少，其中雙北更減少五成，顯見疫情對買氣衝擊甚鉅。

大家房屋企畫研究室副理郎美囡認為，五月下旬的疫情發燒，提前讓房地合一2.0之前逃命潮結束，交易熱度減弱，不過雖然利率仍在低點，但如果疫情一旦拖長，將會影響到民生經濟，可能會有一些購屋族因為收入驟減，負擔不起房貸，得忍痛出售，對市場及個人都是衝擊。

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