萬海斥資逾130億 下訂4艘1.3萬TEU貨櫃輪

萬海（2615）今天公告正式跟韓國的三星重工(SAMSUNG HEAVY)訂造4艘1.3萬TEU的新船，每艘造價為台幣32.7億元，到34.5億元，4艘總造價來到台幣130.8-138億元，將於2023年第二季起陸續交船。

至於新船訂造的情況，目前萬海手中等待要交船的的船舶規模最大的就1.3萬TEU的船，這個新船型也是萬海要全面反攻遠洋長程線的「重要生財工具」單就這個部分的13艘船，市場推估總造價金額就達到430億元以上。

萬海今天表示，為提高營運績效及服務品質，萬海航運向韓國三星重工業訂造4艘 13,100 TEU全貨櫃輪，採購合約於2021年5月31日簽署完成，萬海目前營運船隊中有83艘自有船舶，62艘外租船，此次訂造新船，為調整船隊與市場發展，強化北美航線布局，使萬海營運競爭力向上提升。

萬海自去年以來是全面大造船，造船的速度及幅度都讓全球海運業相當驚訝，而且不只是造新船，去年在市場上買進的11艘二手船舶，業界認為，這是市場上非常好的情況下，才會在二手市場買進船舶整理來營運，二手船舶已經在今年陸續交船。

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