隆大營建做公益 董事長陳武聰霸氣捐300萬
企業界發起捐款，補助高雄市港都警察之友會健檢，總共募款387萬元，其中隆大（5519）董事長陳武聰就捐了300萬元，占總額的77%，陳武聰熱心公益傳為佳話。
企業人士說，捐款起因主要是鑑於不久前，員警追捕嫌犯時，途中心臟衰竭不幸死亡，而政府公部門編列員警健檢預算不足，因此號召各界響應，照護員警健康。
其中，隆大營建捐款達300萬元，占比達77.39％，高雄市港都警察之友會的企業會員指出，隆大董事長陳武聰雖然不是該會成員，捐款卻最多，熱心公益令人感佩。
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