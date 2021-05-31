共同抗疫 飛利浦捐贈10台UV-C消毒推車給北市五大院區

昕諾飛（Signify）今(31)日宣布捐贈旗下品牌飛利浦照明UV-C消毒推車10台，予臺北市立聯合醫院，包含中興、仁愛、婦幼、忠孝、陽明五大院區及臺北市政府警察局萬華分局、臺北市政府消防局第一救災救護大隊中正中隊華山分隊、臺北市萬華區公所，與醫護警消團隊同心抗疫。

昕諾飛（Signify）表示，旗下飛利浦UV-C紫外線光源經波士頓大學研究發現，UV-C光源照射表面６秒後，可將其新型冠狀病毒去活化，能有效對空氣、表面和物件進行消毒，讓現場的消毒及滅菌更為完備，不僅提供第一線的醫護警消同仁最佳安全的環境，更保障病人及民眾安全。

國內疫情連續二週破千位本土案例，尤其是在雙北地區的社區感染案例激增，即便疫情讓社會大眾不安，防疫第一線的醫護警消等人員的安全，也需由大家一起守護。

昕諾飛指出，感謝與體恤醫護警消同仁一肩扛起防疫重任，透過台北市政府社會局統籌協調，優先考量以第一線醫護警消人員所面臨的風險進行捐贈10台飛利浦UV-C消毒推車予臺北市立聯合醫院五大院區及警察局、消防局、區公所，將其設置提供給各單位進行感染控制，透過UV-C消毒推車，可減少病毒傳播機會。

UV-C光消毒可應用於空氣淨化、水及物體表面，最短僅數秒即可破壞病毒DNA或RNA複製，有效去活化，讓第一線的醫護警消英雄可以專心並安全的抗疫，同時也讓民眾安心。

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