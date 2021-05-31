大金空調持續支援醫療院所 已捐贈空氣清淨機超過600台

和泰大金空調董事長蘇一仲感謝關心第一線醫護人員辛勞與健康，近日透過衛福部捐贈100台大金閃流放電空氣清淨機，分別送給此波疫情最嚴重的北部地區。

包括9家醫院：衛福部桃園醫院、衛福部雙和醫院、板橋亞東醫院、台北慈濟醫院、淡水馬偕醫院、新竹馬偕醫院、林口長庚醫院、新店耕莘醫院、新竹台大醫院分院等，助台灣防疫成功。

和泰興業表示，大金空調今年度至今已捐贈衛服部桃園醫院、台北榮總、高雄榮總、台中榮總、永和耕莘等醫院，兩年來合計捐贈超過600台空氣清淨機。

大金全系列空氣清淨機及2021年家用空調旗艦機種-橫綱V系列，皆搭載日本先進閃流放電技術，透過閃流放電釋放高速電子，強力分解空氣中細菌、過敏有害物質、病毒、異味。

橫綱V系列閃流放電功能可與冷氣、暖氣或送風、除濕模式同時運行；搭配防黴運轉，在關機後自動送風吹乾熱交換器，讓室內機內部自動乾燥以抑制發霉。並搭載世界首創研發的溫濕雙控Hybrid Cooling，冷氣除濕同步運轉，較一般冷氣除濕力大幅提升75%，舒適省電。

集結大金先進科技；健康空氣濾網，可吸收清除PM 2.5、家庭異味，過敏性物質，細菌和病毒。運用航太科技新研發康達效應導流板，廣域舒適氣流，分布均勻室溫平穩，不直吹人體。採用R32環保冷媒，全系列CSPF 1級能效，好省電。室內機內建手機APP轉接器，可直接透過網路遙控，雲端智慧一指搞定。

和泰興業指出，7月31日前，購買大金家用變頻空調每台組最高現金回饋5,000元，還可申請政府貨物稅退稅2,000元；5月31日前，購買大金空氣清淨機3款指定機型，可現折1,000元。

商品推薦