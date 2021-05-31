台中豪宅抗疫！特殊規劃超前部署「包吃包住」全面防堵

全國三級警戒再延長，防疫不出門成必須的生活模式。台中不少指標豪宅講求居住安全性，從結構、建築規劃到軟服務均超前部署，甚至「包吃包住」全面防堵。

包括「大陸宝格」規劃專屬電梯及獨立管家櫃，大幅降低直接接觸機會；「大陸丽格」公設全面配備全熱交換機、Purotech空氣清淨過濾箱等，「由鉅大恆」則採當層排氣、逐層封閉工法，皆有效阻絕病毒散播，不僅現階段防疫有成，也讓住戶長久下來住得更安心。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔分析，自去年疫情幾波小範圍爆發，社區感染成最大隱憂，也讓防疫規劃成挑房首要關鍵，尤以總價動輒上千萬的豪宅產品更被放大檢視。

有鑒於台中連年飽受空污問題，各大豪宅成屋案在結構工法、配備選用等皆為最高等級，加上企業主重視隱私性，建商針對軟服務不斷升級，如今面臨新冠肺炎危機，台中不少指標豪宅早已達抗疫頂標。

位居十大豪宅排行榜首的「大陸宝格」，考量住戶隱私性及便利性，全案罕見規劃一戶一梯間、一戶兩梯的專屬電梯系統，可自地下室或一樓直達所選樓層，中途不再另外停靠，加上此案多為企業主家族購入合併戶，提前杜絕與他人共乘所暴露的染疫風險。

此外，每戶在入住後，皆有私人管家及配備獨立管家櫃，不僅平時收信不需與管家正面接觸，疫情當前更多一道酒精消毒程序，避免病菌沾附入門。

值得一提的是，大陸建設特別聘請義式私廚進駐「大陸宝格」，可依住戶喜好搭配專業飲食管理推出專屬防疫餐，且由管家提供Room Service服務至門口、不須面對面取餐，不僅居家防疫期間延續媲美米其林星級的道地義式家宴餐點服務，也讓住戶實質感受頂級軟服務的貼心。

「大陸丽格」則與日本三菱電機合作，包括1到3樓公設採用VRF冷暖變頻空調搭配全熱交換機，二、三樓會館空間更加裝Purotech(浦羅特)空氣清淨過濾箱及HEPA等級濾網，不僅99%過濾室外異味及有害粒子、有毒化學氣體等，還可增加室內外空氣對流，有效維持室內空氣含氧量；另外，全案自去年落成後皆採人流控管及實名登記，百分百掌握進出動態，社區品質再提升。

位於美術館首排的「由鉅大恆」，建築結構採當層排氣工法，動力進氣經PM2.5交換過濾可保住家空氣鮮淨，而透過管道間逐層封閉，則可杜絕管道混氣、阻絕病毒。

除此之外，社區因應智慧建築邁向主動式管理，進出門禁依動線安排採中距離與自動感應設備，住戶在行徑範圍內可持Smart Key自動門禁感應與電梯解鎖，避免接觸風險。

擁有府會園道1號燙金門牌的「寶璽天睿」，全室落地窗、落地門根據窗戶面積大小跟風壓考量，採用日本Kuraray PVB膜膠合玻璃，搭配英國浮動式隔音地板，有效隔絕噪音；不僅室內配置三菱RVX系列全熱交換器，住家更標配TORNEX外氣清淨系統，有效去除與過濾各種空氣污染物質。

而在疫情爆發前，社區早已施行社區管制，所有人員進出車道、大廳皆有專人協助實名制、量體溫及消毒，並以手機掃描社區專屬的QRCODE，考量最近疫情嚴峻，同步規範裝修人員前一天需提供人員清單，且同時段只能有5人在場，全面落實防疫。

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