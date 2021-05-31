台灣東洋攜手緯創醫學 智慧行動輔具將由東洋全台銷售

台灣東洋（4105）今（31）日宣布，瞄準國內智慧醫療器材市場，該公司與緯創資通旗下的緯創醫學科技正式結盟，緯創醫學研發的智慧行動輔具，其台灣全區總經銷權利，將委託給台灣東洋，希望透過雙邊集團研發與銷售強項的異業合作，攻下智慧輔具新藍海。

台灣東洋總經理施俊良表示，智慧醫療不僅有助醫療行為，更將在未來的醫療服務中扮演重要的角色。台灣東洋很高興能與緯創醫學科技合作，共同服務有需求的病友及醫療團隊，實踐台灣東洋「以科技技術提升人類生命品質」的核心理念。

施俊良指出，台灣東洋共三大事業體，其中醫療保健事業群深耕骨骼保健領域，並提供慢性病患與亞健康族群的疾病預防及治療藥物，聚焦在預防與保健醫學。如今進一步跨足與骨科相輔相成的復健醫療器材市場，提供預防到治療復健的完善照護，希望打造更完整的骨科醫療事業體，同時也輔助醫療流程、減少人力負擔、提升醫療照護服務效率，扮演醫療團隊、病患與家屬全方位的最佳照護夥伴。

台灣東洋表示，公司向來致力於高技術門檻劑型藥品的開發與銷售，擁有綿密且強大的銷售網絡及實力堅強的團隊；緯創醫學是長期從中風傷友角度出發，研製多款智慧輔具，且已陸續投入臨床並獲得不少正面評價。此次雙強聯手，不僅是台灣東洋首次與資通訊背景的緯創醫學合作，更在事業體中首度加入醫材產品線。

為此，台灣東洋也特別成立具有專業復健知能的銷售團隊，除了能協助各醫院治療團隊了解智慧輔具外，亦能提供售後的專業服務。

台灣東洋表示，讓醫學結合科技，並藉此提升更多人的生命品質，是緯創醫學與台灣東洋的共同目標，希望將在臨床受矚目的智慧輔具推展到更多醫療院所，期望以科技帶動復健醫療效率，嘉惠更多照護者與被照護者。也期許東洋與緯創醫學的強強聯手、跨域整合，能促進產業升級，共同打造國內智能型輔具新版圖。

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