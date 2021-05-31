挺政府抗疫 北市建商公會捐2740萬予北市府
台北市不動產開發（建商）商業同業公會為支持台北市政府抗疫，由理監事捐贈2740萬元予市府重大災害民間賑災捐款專戶。
台北市不動產開發（建商）商業同業公會理事長蔡竹雄表示，這僅是民間團體盡份棉薄之力，最辛苦的還是第一線的防疫人員，不眠不休為全體市民健康防護打拼。
蔡竹雄指出，台北市不動產開發商業同業公會希望能夠藉此拋磗引玉，大家一起支持市府共度疫情。
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