荷商昕諾飛助抗疫 捐贈醫護警消10台消毒推車
荷蘭國際照明大廠昕諾飛（Signify）今（31）日宣布，將捐贈10台旗下品牌飛利浦的照明UV-C消毒推車，給台北市立聯合醫院中興、仁愛、婦幼、忠孝及陽明等五大院區，以及台北市警察局萬華分局、台北市消防局第一救災救護大隊中正中隊華山分隊、台北市萬華區公所，期望能在疫情嚴峻的時刻，為第一線醫護警消同仁提供安全的環境，也讓病人及民眾更安心。
昕諾飛表示，本次透過台北市政府社會局統籌協調，優先以第一線醫護警消人員所面臨的風險為考量，捐贈10台飛利浦UV-C消毒推車給台北市立聯合醫院五大院區及警察局、消防局、區公所，將其設置提供給各單位進行感染控制。
昕諾飛指出，飛利浦UV-C紫外線光源經波士頓大學研究發現，照射表面6秒後即可破壞病毒DNA或RNA複製，將99%的新冠病毒去活化，能有效對空氣、表面和物件進行消毒，讓醫護現場消毒及滅菌更為完備。
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