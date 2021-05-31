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泰國疫情爆發 泰鼎：確保員工安全 拉高疫苗施打率
泰國近期新冠病毒疫情爆發，部分組裝廠泰金寶因群聚而停工，對此，台商泰國第一大PCB廠商泰鼎（4927）今日表示，持續保護與確保員工工作安全，若有員工確診也會按照標準流程隔離，再維護員工健康安全之下，不會影響正常生產。
近期泰金寶廠區傳出群聚染疫，不過該廠區屬於舊廠，距離泰鼎公司廠區仍有一段距離。
面對關注，泰鼎也指出，工廠員工配合泰國政策與當地醫院打新冠疫苗，預計8月至9月施打率有機會到七成，另外租賃場地若有員工需要隔離，也有足夠空間，不會影響生產。
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