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敦泰旗下敦捷 推出心房顫動的居家快篩軟體

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

敦泰（3545）跨足生醫領域，其旗下子公司敦捷光電於今(31)日宣布，與新竹台大醫院生醫醫院合作，共同開發針對心房顫動的居家快篩軟體-愛心鏡(RhythmCam)，民眾體驗測試版正式上線。敦泰表示，愛心鏡會搭配新竹台大生醫醫院的臨床追蹤計畫，可找出有心律不整疑慮的病患，通知回院做進一步詳細檢查。

愛心鏡是利用敦捷開發的光電量測技術，與新竹台大生醫醫院合作開發的心跳、心律量測系統軟體，使用者只要下載APP，並將食指貼在手機後方鏡頭，就能在60秒內即時精確檢測心跳與心律數據。目前此軟體已送交衛福部申請篩檢心房顫動的醫療驗證，藉由體驗測試版上線，期望加快數據採集，以達到軟體系統與醫療服務更緊密的結合。

新竹台大心血管中心主任林廷澤醫師強調，現代人晚睡、壓力大，都是心房顫動高危險群，但心房顫動診斷不易，尤其是偶發性或潛在患者，需透過長時間、全面性的健康資料蒐集及分析，才能發現心律不整，但病患不能24小時都住在醫院監測心律，因此與敦捷光電合作開發此軟體，將有效解決此問題。希望能透過APP，隨時進行智慧生理測量和心房顫動篩檢。

另外，目前新冠肺炎疫情持續延燒，典型症狀有發燒、咳嗽、呼吸急促與肌肉痠痛等，敦泰指出，這些症狀都可能伴隨著使患者心跳加速，因此也可使用類似愛心鏡監測心跳數變化的工具，搭配每日體溫量測來追蹤。

軟體 台大醫院

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