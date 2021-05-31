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疫情影響 傳陸第三大港口深圳鹽田港暫停收出口貨櫃

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
傳出中國第三大港口深圳鹽田港暫停收出口的貨櫃。圖為深圳附近鹽田港的貨櫃碼頭。路透
傳出中國第三大港口深圳鹽田港暫停收出口的貨櫃。圖為深圳附近鹽田港的貨櫃碼頭。路透

傳出中國第三大港口深圳鹽田港暫停收出口的貨櫃。這波疫情不斷改變全球貨櫃輪生態，鹽田港傳出有工作人員染疫，港口作業速度全面減緩，原本有20個作業碼頭運能減少近1半，因船期延誤、港區堆場貨櫃已經達飽和狀態，嚴重影響碼頭操作效率，暫停收出口的貨櫃。相關的業者已經開始跟客戶協調，多花一點時間、成本把櫃子拉到上海其他港口作業。

國內的貨攬界都緊盯這個事，密切觀察這個事件的變化，還沒有進去深圳的鹽田港的貨，都持續連絡請客戶轉到其他的港口，雖然作業成本又再度攀升，但以現在的情況，如果要等到鹽田港作業情況改善，最少要半個月以上，恐怕會擔誤貨件到貨運運送到北美、歐洲的交期，也擔心這樣的情況，會增加上海港口的作業速度。

據了解，深圳的鹽田港有20個作業碼頭，因為傳出有工作人員在外來船舶作業時染疫，所以西港區封閉的3個碼頭，可作業的碼頭降為17個；然而，鹽田碼頭一線作業工作人員需接受長時間隔離，有一部分則需要連續多次多日核酸檢測，拿到陰性後，才能再度回到頭碼頭作業區作業，所以人力僅維持僅能提供11個碼頭作業。

海運業者表示，原本長榮（2603）貨輪意外擱淺，船舶作業期拉長，已經造成亞洲出口貨物送達時間大幅延宕，亞洲的港口等船出貨時間都拉長，不只是歐美港口很擁塞，因為整個供應鏈不順暢，中國各地區的港口也很擁塞，讓全球貨櫃輪的周轉率大降。

現在鹽田港傳出有確診案例，曾參與同一貨櫃輪作業的工作人員採取嚴格管控後，整個供變化就是一環接著一環，拖車也因為港口裝卸速度減緩，等待的作業時間變長，再加上鹽田港情況，拖車作業變的更久，業界安排拖車服務困難度拉高，最後都是要加價才能解決問題。

碼頭 深圳 上海

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