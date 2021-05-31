易飛網轉型攻抗菌商品 接獲機捷、部桃大單

易飛網集團（2734）布局防疫商機傳捷報，總代理「量子天使一號」速清液，經長庚大學P3實驗室證實，抑制新型冠狀病毒99.99%實證有效時間長達三個月以上，已獲得桃園機場捷運、部立桃園醫院等訂單或使用。

易飛網總經理周育蔚指出，業界飽受疫情之苦，但反向思考，若能發掘強而有效的防疫產品，除了產業自救及有利抗疫外，亦是另一片藍海商機。至於從旅遊業跨足生技產品，周育蔚認為，以更嚴謹、科學的方式與客戶溝通，不但能博取信任，未來等待疫情結束之後，與客戶之間更能有多一層的同舟情感。

易飛網新產品「量子天使一號」自3月起開始挹注營收，3月營收3,000萬元，年增率116%。4月營收2,800萬元，年增率更達191%，在旅遊業一片低迷之際，營收異軍突起。易飛網累積前4月營收，雖呈現年減29%，相較雄獅（2731）年減82%、鳳凰（5706）年減91%，表現仍十分亮眼。

周育蔚表示，「量子天使一號」由衛福部前部長林奏延領軍，噴塗之後經光源照射，就能長效抑制新冠病毒。由於酒精防菌僅5分鐘便揮發，「量子天使一號」的抑菌時間是酒精的864倍，完整填補傳統防疫噴消的時間空窗與「環境傳人」的防疫缺口，並已申請美國專利。法人預期，易飛網新產品市場潛力高，毛利率遠高於旅遊商品，全年展望屬正向。

林奏延學術地位崇高，加上長庚醫院P3實驗室的數據背書，部立桃園醫院要重新啟動時，就由易飛網前往噴消「量子天使一號」與陸軍33化學兵並肩作戰。易飛網集團董事長周育蔚表示，桃園機場捷運經過長時間比對防疫數據之後終於下單採購，其餘如大型醫院、中央及地方政府機溝、科技廠詢問度亦高。

法人表示，雖然目前旅遊商品幾乎全線停擺，但是新產品的需求量快速上升，加上新產品毛利率遠高於旅遊商品，易飛網第二季有機會在旅遊業一片慘淡中脫穎而出，今年展望仍屬正向。易飛網認為，新產品對於環境防疫有數月的防治效果，因此大型醫院、科研機構、大眾運輸工具、宮廟、戲院、車站、車廂、餐廳、學校等，都是未來潛在客戶。

「量子天使一號」是結合半導體、貴金屬及量子點等材料的科技產品。長庚大學新興病毒研究中心P3實驗室檢測證實： 在UV激化一分鐘下，能有效抑制新型冠狀病毒效果＞99.99%。同時能有效對應金黃色葡萄球菌、萬古黴素抗藥腸球菌、大腸桿菌、綠膿桿菌等病毒。

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