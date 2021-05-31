郭台強也出手了！拋磚引玉自捐1萬劑快篩試劑給新北市

國內確診人數破8000，正崴（2392）集團董事長郭台強關注國內疫情變化，呼應各地民眾要求快篩檢測的龐大需求，今（31）日他以個人名義捐贈10,000劑快速檢測試劑給新北市政府，期望能發揮拋磚引玉的效果，協助雙北市解決快篩進行的急迫所需。

國內本土新冠肺炎疫情嚴峻，全國進入第三級警戒，雙北地區更是重災區，正崴集團董事長郭台強拋磚引玉，以個人名義捐贈新北市政府1萬劑快篩試劑，增加快篩數量，以期讓無症狀感染者儘速被快篩出來，杜絕擴大傳染的機會，免除群眾的恐懼，讓社會早日恢復正常。

據統計，國內目前累計的確診數已達8,160人，累計死亡數為109人。其中新北市至5月30日止，累計確診人數達3309人，為目前疫情最吃緊的地區。

為了提高快檢及檢驗能力，新北市長侯友宜宣布，新北聯醫引進整合檢測系統，可全自動24小時進行PCR核酸檢測，量能可由過去每天人工檢測2460件，大幅提升為1萬844件。同時，今日起再新增四個熱區防疫中心，加上原板橋、中和、三重、新莊、新店、永和、蘆洲及土城等區，使得11個行政區設有18處熱區防疫中心，共納160個里加強防疫控管。

關心疫情發展，民間企業紛紛投入防疫第一線，除了佛光山、鴻海（2317）集團董事長郭台銘、孫文學校創辦人張亞中等已表達願意購買疫苗救台灣外，捐贈快篩試劑給地方政府也成了民間企業解救地方醫療量能告急的出力機會。

台灣首家獲得疾管署授權COVID-19抗體快篩試劑的廠商長興材料（1717）為協助抗疫，28日宣布捐贈COVID-19抗原快篩試劑及抗體快篩試劑各5,000劑，合計1萬劑快篩試劑予高雄市政府。並將產能全開，全力支援國內抗疫需求，目前月產能已上看百萬劑。

中央指揮中心提醒，快篩20至30分鐘就知道結果，若快篩結果為陰性，個案可返家進行自我健康監測、等待PCR檢驗結果，若PCR結果也是陰性，就繼續自我健康監測；陽性則比照確診個案處理。不過，在等待PCR結果時，採檢後三天避免出入公共場所及搭乘大眾運輸工具，在家中單獨一人一室，避免與其他同住者接觸，也要務必戴醫用口罩，勤洗手、多消毒。

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