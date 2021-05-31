泰博：原本要出貨日本的血氧機先供應台灣

醫材大廠泰博科技（4736）表示，原本要出貨日本的血氧機，將先供應台灣，目前公司的庫存量約8萬台，單班月產能10萬台，會先提供政府機關、各級醫院及通路緊急拉貨，也已經增產因應此波急單需求，增產部分將在六月初即可完成供貨。

泰博今（31）日股價開盤後股價一度漲至217.5元，隨後呈現小跌走勢。

泰博科技也公布其威創VTrust抗原快篩試劑最新數據，陽性確診率與陰性準確度數據如下。總計抗原快篩測 2,970例，陽性確診率在Ct值31以下為98.5%，陰性準確度則為99.69%。

國內疫情蔓延，血氧機成為自我健康監測的新熱門醫材。血氧機因開發期長、生產工序繁複，且精準度要求高，過去為較冷門醫材，泰博科技則為國內主要的製造商。目前個人用指尖型血氧機的市場單價，依照規格不同，約落在3500-4500元左右，屬於高利基醫療器材。

針對疫情持續蔓延，泰博科技表示，將提供企業防疫方案，包含結合泰博科技所開發的遠距醫療系統、非接觸體溫量測及血氧監測系統、抗原快篩篩檢、網路實聯制與員工打卡系統，以保障企業運作不受疫情干擾。

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