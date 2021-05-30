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星宇K董加持！IKKA-KY上市後勢佳

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導

能率集團旗下第一化成（IKKA）-KY（2250），31日以承銷價76元掛牌上市，夾帶著最高競拍得標價153.9元，被看好蜜月行情可期。但配合政府防疫措施，上市掛牌典禮改為上市後擇日慶祝；而原本要出席上市掛牌典禮的星宇航空董事長張國煒不僅是IKKA的股東，也允諾出席日後慶祝儀式。

IKKA為一家日本企業，也是第一家來台灣申請上市比較具有規模的日本公司。IKKA主要業務為汽車及電動車精密塑膠零組件及模組的製造，汽車業務比重超過60%，產品供應給日本汽車Tier1供應鏈，如住友電裝、愛信集團等，最終銷售給日本三大車廠，其中豐田（TOYOTA）超過半數以上。主力明星產品為與愛信集團合作之EPB電子手（駐）煞車系統，主攻豐田（TOYOTA）車系，目前營收占比約為17%，今年度也將持續擴充生產線，並將產品銷售至其他日系車廠，加上汽車電動化及自駕功能升級，EPB電子手（駐）煞車系統日益普及，預估營收占比將進一步提升。

2021年4月舉辦之上海國際車展，豐田（TOYOTA）除發表首輛電動SUV外，更宣布於2025年前將推出15款純電動汽車；本田（HONDA）也預估5年內在中國推出10款純電動車，還有最早推出電動車Leaf之日產（NISSAN）。

法人表示，日系車廠銷量屢創新高，加上電動車、自駕車所引發之浪潮，對於相關產業未來業績成長帶來良好的契機。IKKA第季EPS 2.37元，已達到2020年全年EPS 5.2元的46%；而4月份營收持續維持高點，單月營收3.06億元，較去年同期2.55億元，成長20%。再加上亞洲疫情升溫，IKKA另一衛浴家電主力產品-TOTO免治馬桶，由於可全自動掀座，大幅減少接觸機會，使得產品從去年延燒到今年持續熱銷，也將成為獲利貢獻之助力，帶動今年IKKA營運展望樂觀。

法人預估，IKKA結合母公司能率集團過去擅長之光學技術資源，將有機會進一步拓展更多自駕車領域市場；再加上另一策略性股東-星宇航空張國煒之加入，也期待張董在日本航太領域的人脈及希望未來也能協助IKKA延伸到航太零組件領域，未來3-5年之成長布局將不容小覷。

日本 電動車 營收

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