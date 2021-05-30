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快篩業者 急單接到手軟

經濟日報 / 記者陳書璿／台北報導

疫情持續擴散，要儘快將隱藏染疫者找出來，因此亟需檢測量能；檢測快篩雙雄泰博、寶齡富錦和其他檢測試劑業者急單接到手軟，目前能夠緊急調度大量的快篩廠商僅泰博、寶齡富錦和長興，其他業者也陸續調度產線以增加產能。

指揮中心發言人莊人祥表示，快篩企業指引主要針對採檢部分，要由醫事人員才能擔任，若快篩陽性，企業需要注意針對員工要做隔離安置規劃，也要針對個案做通報。至於採檢核酸檢測是否確診為陽性，企業統統都要照指揮中心的流程，經濟部會根據指引部分，會報計畫送到指揮中心。

目前泰博每月可供應國內300萬-500萬劑，必要時可增產到1,000萬劑；寶齡富錦預估快篩試劑月產能最多可達300萬劑；至於國光子公司安特羅快篩試劑月產能約83萬劑；長興材料旗下快篩月產能也能達到百萬劑。

衛福部日前已在疾管署召開研商「企業使用快速抗原檢測測試」會議，邀集經濟部及科技部、勞動部都參與討論，後續疾管署將公布「企業使用快速抗原檢測測試（RADT）注意事項」，作為企業辦理快篩的指引。

至於企業採購快篩將由竹科、南科先試行，其他企業採購則待經濟部送計畫來。

寶齡富錦 經濟部

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