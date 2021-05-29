解封+塞港 貨櫃運價周周漲

貨櫃輪多頭走勢推升運價漲不停，蘇伊士運河塞港影響持續發威，遠東-歐洲線周周漲，近一個月漲幅達25%，每20呎價格來到5,816美元，換算下來40呎大櫃就衝上1.16萬美元，運價自去年開始大漲近5.8倍。

推動這波運價不斷走強有二大因素，首先美國即將在7月開始解封，歐洲各國在疫苗施打人數增加下，也將陸續開放，長達一年疫情生活解封後，各種消費力道商機可期，各大通路商都積極備貨。

其次，長榮貨輪意外擱淺癱瘓蘇伊士運河，造成貨物送達時間大幅延宕，推升歐洲線運價漲不停，這波歐洲市場運價表現比預期好，現在不只是歐美港口塞港，因為整個供應鏈不順暢，中國大陸地區也開始出現塞港，全球貨櫃輪周轉率大降。

另外，依彭博資訊報導，Drewry世界貨櫃指數27日釋出的報價資料顯示，從中國大陸上海運往荷蘭鹿特丹的40呎貨櫃，每只運費已增至10,174美元，較一周前上漲3.1%，若與去年同期相比，更已飆漲485%。

Drewry表示，根據涵蓋計算八條主要海運路線的綜合指數，每只40呎貨櫃運費也比一周前上漲2%至6,257美元，比一年前暴漲293%，站上2011年有紀錄以來的最高。

上海航交所昨（28）日也公布最新SCFI綜合指數續漲63.26點至3,495.76點，各航線多維持上揚態勢，僅遠東-美西線本周報價下滑427美元至每20呎櫃4,416美元、周跌幅達8.8%。

不過，其餘遠東-美東、歐洲都續創新高，遠東-美東運價每40呎櫃來到7,633美元，周漲幅1.4%，近一個月漲18.9%；遠東-歐洲線運價每20呎櫃來到5,816美元，近一個月漲幅達25%，近一周漲幅4%，遠東-地中海運價每20呎櫃來到5,811美元，近一個月漲幅達23%，近一周漲幅5.16%。

業界指出，這波貨櫃輪運價漲不停，主要是去年突然出現的強勁需求拉動，出現搶櫃潮，各國主要港口受疫情波及人力不足，不只貨櫃調度緩慢，船舶作業時間也拉長，進港裝卸必須大排長龍，因為一個又一個環節卡在一起，一個環節剛開始改善，又因另一個因素解不開，就是一個「連環套的劇情」。

原本今年初塞港情況開始改善，北美7月可望解封喜悅下，通路商補貨力道強勁，運價及運量僅休息3月一個月，4月又一路上漲，美國歷史最久的工業託運人聯盟要求美國政府調查遠洋線船公司與客戶，還是阻擋不了市場需求推升運價走強。 圖／經濟日報提供

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