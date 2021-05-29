快篩商機熱 檢測廠湧急單

疫情嚴峻，各家檢測試劑業者各憑本事搶企業採購快篩商機，近一周雙北和地方政府已陸續開標，也有板橋和桃園疫情熱區的地區醫院向快篩業者大量採購，希望儘早建立醫院自己的快篩試劑安全水位，企業部分，傳出不少企業有意採購，快篩商機爆發可期。

目前科學園區企業先行設立快篩站，園區內不少企業已經針對高危險族群進行快篩。此外，因檢測量能極需下，檢測雙雄泰博、寶齡和其他檢測試劑業者急單接到手軟，一場與產能及時間賽跑的競賽已經開始。目前能夠緊急調度大量的快篩的廠商僅三家，即泰博、寶齡富錦和長興，其他業者也陸續調度產線，盼能盡快增加產能。

目前，泰博每月可以足量供應國內300-500萬劑，必要時可以增產到1,000萬劑；寶齡富錦預估快篩試劑月產能最多可達300萬劑；至於國光子公司安特羅快篩試劑月產能約83萬劑；長興材料旗下快篩月產能也能達到百萬劑。

泰博也透露，其實已有多家醫院和竹科大廠向公司採購快篩，但基本上這些科學園區大廠多半會透過企業配合的醫院進行採購，能夠打入企業採購快篩的供應鏈，也是一門大學問。

除快篩雙雄，亞諾法也加緊腳步。聯電榮譽副董事長宣明智，日前捐贈上千劑抗原快篩試劑予新北市政府警察局，提供給第一線的警察同仁快篩使用，其所購得的則是亞諾法的快篩試劑。

專家指出，高危險族群如醫護人員、運輸業者、外送或餐飲從業人員，每天接觸大量人群，有定期篩檢的必要性，以確保安全。衛福部研擬，將快篩納入健保給付，未來將有配套措施，比如說和公司配合醫院診所合作，由在地專業人士協助採檢，預期快篩恐成日常生活之必須品。

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