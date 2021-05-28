陽明第5艘11,000TEU級新船交付營運 南美航線運力升級

陽明（2609）全新11,000 TEU級長租貨櫃輪「揚明輪」(YM Tiptop) 已於今(28)日竣工交付，為陽明海運全球船隊與營運增添競爭力，更象徵陽明海運不斷進步揚帆，再創卓越。該船將投入遠東-南美東岸SA3航線營運，提供亞洲往返南美洲的高效率貨儎運送服務。

陽明海運因應中長期營運發展，透過與專業船東合作方式布建14艘11,000 TEU級貨櫃輪，而「揚明輪」為此系列第5艘交付之新船；該船型可裝載約12,690個20呎標準貨櫃，配備有1,000個冷凍櫃插座，船舶全長332.2公尺，寬48.2公尺，最大吃水16公尺，設計船速可達23節，此型船舶配備脫硫器、壓艙水處理器、岸電系統等多項環保設備，並採用新型雙島式(twin-island)設計，可增加貨物裝載空間並提高視野性能，透過船舶線型優化更進一步達到節能減排的環保成效，且船長及船寬較短之設計特性，將加速碼頭靠泊效率，亦可靈活通行於巴拿馬運河及全球主要港口，使航線配置規劃更具彈性。

此系列貨櫃輪自2020年起逐步竣工交付，可加速陽明海運船隊汰舊換新，除使整體船齡年輕化外，亦達到節能省油及降低單位成本之綜效；同時透過船隊船型優化，有利於應變國際情勢與環保法規所造成的航運環境變化，多元化營運船隊發展；近期南美市場貨量穩定且主要港口設施持續建設發展，隨「揚明輪」投入南美航線，將有助於最大化艙位利用及滿足客戶需求，並且深化耕耘南美市場，同時提升陽明海運整體營運績效及運送服務品質。

「揚明輪」將於5月28日投入亞洲往返南美東岸SA3航線，SA3航線靠港依序為：上海 – 寧波 – 鹽田 – 香港 – 新加坡 – 里約熱內盧 – 桑托斯 – 巴拉那瓜 – 納韋甘蒂斯 – 蒙特維多 – 布宜諾斯艾利斯 – 里奧格蘭 – 納韋甘蒂斯 – 巴拉那瓜 – 桑托斯– 新加坡 – 香港 – 上海。

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