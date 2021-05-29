名人找個家／宗慶後 重視功能性

大陸食品飲料生產龍頭，娃哈哈集團董事長宗慶後，身價上人民幣千億元，居住的豪宅位於杭州錢江新城的小區，曾被評為「中國十大超級豪宅」。而其獨生女宗馥莉則偏愛外資聚集的香港豪宅，父女買房都不愛別墅，青睞豪宅。

搜狐網報導，宗慶後居住的豪宅坐落在傳統人文特色的杭州，錢江新城是時尚奢華的豪宅群居地，高端城市公寓滿足富裕階層作為住所的需要，該小區曾於2007年入圍「中國十大超級豪宅」。

錢江新城小區集行政辦公、金融、貿易、信息、商業、旅遊、居住等功能於一體，發揮著中央商務區所具有的綜合服務、生產創新和要素集散等特色。

白手起家的宗慶後致富後，生活作風、習慣並沒有太大改變，依然是每天工作十幾個小時，最常穿的是深藍色薄西裝、手上戴著舊的腕表。他曾表示，「一年消費不超過人民幣5萬元，每次坐飛機都是經濟艙。」對吃穿真的是無所謂，而且穿的哪怕再便宜，人家也不會認為是便宜貨。

相較之下，他的獨生女宗馥莉，海歸派二代企業家，注重規則與效率，與香港的生活節奏相近。她在2016年購買香港豪宅，位在皇后大道中9號，當時要價港幣4,400萬元（約新台幣1.6億元），粗估如今翻漲二至三倍。

資料顯示，皇后大道中9號位於港島繁華商業地帶，該項目落成時間為1991年，樓高184.2公尺，共37層。香港豪宅不僅保值還具增值空間，且近年大陸房地產調控政策頻傳，在香港買房反而成為大陸富人最愛的投資管道。

值得一提的是，娃哈哈、格力電器等大陸各領域龍頭企業，對於員工住房也是高度關注。北京日報報導，宗慶後曾在今年兩會上提出「讓有條件的單位（企業）自己建房，以解決員工住房困難的問題」的建議。

坐而言不如起而行，宗慶後已經著手建造人才公寓，成為業界表率。據杭州官方信息，娃哈哈人才公寓項目位於上城區豪宅單元。總建築面積約19.2萬平方公尺，共規劃設計八棟22層的高層精緻裝修住宅公寓，配套設施包括地下車庫、室內游泳池、室外健身活動場所等。

去年3月娃哈哈人才公寓項目開工，宗慶後在開工儀式上表示，年輕人住房是件大事，建設娃哈哈人才公寓，是為了讓他們能安心在杭州工作，促進企業發展。目前施工進度已經地下室結構強化，預計於2023年交付。

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