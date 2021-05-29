專家帶路／竹市光埔重劃區 園區大門前 上班少塞車

新竹市光埔重劃區位在竹科大門前，擁有赴竹科上班少塞車，明星學區，生活機能的眾多優勢，是為竹科首購族及換屋族的首選。

經營這一重要商圈的信義房屋光埔特區店經理蔡姍珊表示，在這一區購屋的客層，以竹科從業人員占八成以上，絕大多數是來竹科工作的外地人。

她說，由於「護國神山」台積電持續在竹科加碼擴產，吸引大批外地工程師到新竹就業，當這批新血工作數年後，便進入購屋準備成家期，成為新竹房市剛性需求最大支撐。由於，竹市房地產市場目前呈現供不應求的熱況，蔡姍珊建議購屋族，備妥資金後，看準標的下手要快，否則稍一猶豫，就會被人捷足先登。

蔡姍珊指出，新竹房仲市場近來的熱況，可說是「接一間，賣一間」。才接手一新物件，開放限量30組預約報名，往往一天之內、在前三組看屋族就成交。因此，她建議，有意購屋者準備好自備款後，看到符合條件的房型，最好能快速決定。因為近來的銷售情形，通常當天就會成交，若是第二天才回覆購買意願，就只有向隅的份了。

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