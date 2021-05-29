光埔特區 竹科新貴愛

新竹市光埔重劃區位在竹科大門前，擁有赴竹科上班少塞車的優勢，再加上明星學區的光環加持，且先後有好市多、迪卡儂新竹店等進駐，大幅提升生活機能，讓光復路介於慈雲路和關新路之間的好市多商圈，成為竹科首購族及換屋族的首選。

圖／經濟日報提供

信義房屋光埔特區店經理蔡姍珊表示，光埔重劃區以慈雲路為中軸，緊鄰中山高交流道及68號快速道路，不論南來北往或是上山下海的交通均十分便利。好市多、迪卡儂、全聯、寶雅聚集，提供良好的生活機能。

區內學校有有歷史悠久的龍山國小及新設的關埔國小，以及實施總量管制的光武國中。重劃區內綠地多，包括：綠園道、龍山公園、關埔公園，及長春公園等。

在這一區購屋的客層，以竹科從業人員占八成以上，絕大多數是來竹科工作的外地人。首購族為大宗，約占六至七成；其餘三至四成為換屋族和少數投資客。由於光埔重劃區的社區屋齡都在十年之內，每戶均有平面車位。

蔡姍珊推薦首購族，可從低總價的興富發「竹科潤隆」及「竹科悅揚」入手，「竹科潤隆」房型從兩房、三房到四房均有，每坪單價約32萬-35萬元；總價約900萬-1,400萬元。「竹科悅揚」主力房型為兩房及三房，每坪單價介於28萬-35萬元；總價約1,000萬-1,500萬元。

位於關埔國小旁的興築建商「興世代」社區，總戶數332戶，房型從一房、兩房到三房，每坪單價約30萬-38萬元；總價約1,000萬-1,900萬元，是選學區家長的最愛。興築的「菁英典藏」總戶數184戶，房型2-4房，每坪單價約在31萬元左右；總價約900萬-1,500萬元。寶佳的「新巢代」，總戶數139戶，房型為1-3房，每坪單價約31萬-37萬元；總價約900萬-1,600萬元。

至於換屋族，蔡姍珊建議：豐邑建設「文心匯」主力房型為三房，每坪單價約在32萬-40萬元；總價約1,500萬-2,100萬元，採飯店式管理。昌禾建設「世界島」分三房及四房產品，每坪單價約33萬元；總價落在1,900萬-2,100萬元。

鴻築建設「十里靜安」也是較大坪數的三房及四房，屬區地內較早興建的社區，每坪單價約在30萬元；總價約1,700萬-2,700萬元。德鑫建設「東方文華」約378戶，3-4房，每坪單價約在32萬-42萬元；總價約1,800萬-2,800萬元。昌益建設「夢想市」共386戶，每坪單價約在31萬-35萬元；總價約1,600萬-2,400萬元。

若是投資客想在此區尋找標的，蔡姍珊認為，興富發建設的「竹科潤隆」及「竹科悅揚」在推案時，就吸引不少投資客搶進，瞄準正是外地來竹科工作的新貴客層。

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