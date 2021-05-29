光埔特區 竹科新貴愛

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹報導
新竹市光埔特區好市多商圈，優良學區及便捷交通，成為竹科新貴成家最愛。信義／提供
新竹市光埔特區好市多商圈，優良學區及便捷交通，成為竹科新貴成家最愛。信義／提供

新竹市光埔重劃區位在竹科大門前，擁有赴竹科上班少塞車的優勢，再加上明星學區的光環加持，且先後有好市多、迪卡儂新竹店等進駐，大幅提升生活機能，讓光復路介於慈雲路和關新路之間的好市多商圈，成為竹科首購族及換屋族的首選。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

信義房屋光埔特區店經理蔡姍珊表示，光埔重劃區以慈雲路為中軸，緊鄰中山高交流道及68號快速道路，不論南來北往或是上山下海的交通均十分便利。好市多、迪卡儂、全聯、寶雅聚集，提供良好的生活機能。

區內學校有有歷史悠久的龍山國小及新設的關埔國小，以及實施總量管制的光武國中。重劃區內綠地多，包括：綠園道、龍山公園、關埔公園，及長春公園等。

在這一區購屋的客層，以竹科從業人員占八成以上，絕大多數是來竹科工作的外地人。首購族為大宗，約占六至七成；其餘三至四成為換屋族和少數投資客。由於光埔重劃區的社區屋齡都在十年之內，每戶均有平面車位。

蔡姍珊推薦首購族，可從低總價的興富發「竹科潤隆」及「竹科悅揚」入手，「竹科潤隆」房型從兩房、三房到四房均有，每坪單價約32萬-35萬元；總價約900萬-1,400萬元。「竹科悅揚」主力房型為兩房及三房，每坪單價介於28萬-35萬元；總價約1,000萬-1,500萬元。

位於關埔國小旁的興築建商「興世代」社區，總戶數332戶，房型從一房、兩房到三房，每坪單價約30萬-38萬元；總價約1,000萬-1,900萬元，是選學區家長的最愛。興築的「菁英典藏」總戶數184戶，房型2-4房，每坪單價約在31萬元左右；總價約900萬-1,500萬元。寶佳的「新巢代」，總戶數139戶，房型為1-3房，每坪單價約31萬-37萬元；總價約900萬-1,600萬元。

至於換屋族，蔡姍珊建議：豐邑建設「文心匯」主力房型為三房，每坪單價約在32萬-40萬元；總價約1,500萬-2,100萬元，採飯店式管理。昌禾建設「世界島」分三房及四房產品，每坪單價約33萬元；總價落在1,900萬-2,100萬元。

鴻築建設「十里靜安」也是較大坪數的三房及四房，屬區地內較早興建的社區，每坪單價約在30萬元；總價約1,700萬-2,700萬元。德鑫建設「東方文華」約378戶，3-4房，每坪單價約在32萬-42萬元；總價約1,800萬-2,800萬元。昌益建設「夢想市」共386戶，每坪單價約在31萬-35萬元；總價約1,600萬-2,400萬元。

若是投資客想在此區尋找標的，蔡姍珊認為，興富發建設的「竹科潤隆」及「竹科悅揚」在推案時，就吸引不少投資客搶進，瞄準正是外地來竹科工作的新貴客層。

重劃區 好市多 新竹

延伸閱讀

好市多「防疫流程」曝光讓他大讚完善 網推：很確實

竹科將設社區篩檢站 6月初開放廠商預約篩檢

美國好市多可打疫苗還有三種選擇 網友追：台灣能跟進嗎？

被客人罵哭！好市多員工「委屈流淚」原因曝 網喊：將心比心

相關新聞

解封+塞港 貨櫃運價周周漲

貨櫃輪多頭走勢推升運價漲不停，蘇伊士運河塞港影響持續發威，遠東-歐洲線周周漲，近一個月漲幅達25%，每20呎價格來到5,...

快篩商機熱 檢測廠湧急單

疫情嚴峻，各家檢測試劑業者各憑本事搶企業採購快篩商機，近一周雙北和地方政府已陸續開標，也有板橋和桃園疫情熱區的地區醫院向...

5月車市買氣 估少2成

車市熱絡的買氣受到疫情干擾，大多數消費者宅在家救疫情，五月車市較原先預估量少了百分之十五到二十，且六月買氣可能跟五月相似...

專家帶路／竹市光埔重劃區 園區大門前 上班少塞車

新竹市光埔重劃區位在竹科大門前，擁有赴竹科上班少塞車，明星學區，生活機能的眾多優勢，是為竹科首購族及換屋族的首選。

名人找個家／宗慶後 重視功能性

大陸食品飲料生產龍頭，娃哈哈集團董事長宗慶後，身價上人民幣千億元，居住的豪宅位於杭州錢江新城的小區，曾被評為「中國十大超...

光埔特區 竹科新貴愛

新竹市光埔重劃區位在竹科大門前，擁有赴竹科上班少塞車的優勢，再加上明星學區的光環加持，且先後有好市多、迪卡儂新竹店等進駐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。