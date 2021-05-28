疫情影響葡萄銷售 農業金庫成立專區幫忙行銷

夏季葡萄本(5)月下旬進入量產期，彰化是葡萄主要產地，由於盤商染疫，影響葡萄的買氣。盤商染疫並不影響葡萄品質，全國農業金庫「農金安心GO」農漁產品產銷媒合服務平台：https://www.ansingo.com.tw/ 特別成立「葡萄熱銷專區」，協助行銷。

全國農業金庫今(28)日表示，目前已有彰化縣埔心鄉農會及二水青農許慈良的特級巨峰葡萄，陸續增加中，希望國人多予採購協助農民度過難關。

全國農業金庫表示，農金安心GO上架的產品，來自農漁會和青農，需具備產銷履歷(TAP)、有機、HACCP安全驗證標章或臺灣農產品生產追溯條碼(QR code)，可以放心採購。

農金安心GO因應中國暫停輸入台灣鳳梨事件，今年3月成立「採買國產鳳梨 疼惜台灣農民」專區，獲得國內外的消費者熱烈響應，總銷售量已達88.2公噸。

農業金庫為感謝大家的支持，即日起凡購買生鮮鳳梨，每筆訂單現折50元，活動至6月30日止。

受疫情影響，營養午餐食材供應因各級學校停課而中斷，單就蔬菜一項，預估約有數千公噸即將滯銷。

農金安心GO推出防疫自煮專區，目前有蔬果、漁產、雞肉及國產豬等系列，八款防疫自煮包，陸續增加中，每包適合小家庭自煮三~四天，提供居家抗疫民眾安全的採購選擇。

防疫自煮專區的網址為：https://is.gd/fhbQQj

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