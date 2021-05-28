企業送暖 和泰集團捐贈雙北2400萬元抗疫

疫情嚴重、企業送暖，和泰集團（2207）以捐款行動助雙北市抗疫！和泰集團旗下企業將共同捐款2,400萬元，分別捐助台北市、新北市防疫專戶各1,200萬元的防疫基金，支持第一線防疫醫護人員、防疫物資等需求。

和泰集團表示，近期台灣本土新冠疫情急速升溫，全台升級至第三級警戒，尤以雙北為疫情高風4險地區，不僅醫護量能需求加重，第一線防疫物資更面臨短缺的困境。和泰集團長期投入社會公益，秉持急難救助之精，期望國人配合政府防疫政策與措施，並衷心期盼疫情早日結束，社會恢復正常運作。

和泰集團旗下企業均熱情響應防疫，以捐款行動力挺全民防疫，和泰汽車捐贈650萬元、和潤企業500萬元、和運租車200萬元、和泰產險150萬元、車美仕150萬元、長源汽車150萬元、和雲行動服務100萬元，以及純青社會福利基金會捐助500萬元，共投入2,400萬元捐款助台灣抵抗疫情，一同為台灣防疫加油。

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