最新調查 九成企業主管盼優先進口疫苗

從天而降的新冠肺炎英國變種病毒，讓防疫模範生台灣面臨前所未有的挑戰，指揮中心宣布全台三級警戒延長至6月14日，儘管未強制封城，已對經濟造成影響。《遠見》針對企業主及中高階主管進行調查，結果顯示，超過七成對疫情發展不感樂觀、對政府防疫作為不滿意；高達九成三認為應該優先進口國際認證疫苗讓國人施打，而選擇繼續等待國產疫苗的只有2.2%。

5月19日全台進入疫情三級警戒，預計至6月14日止。不斷擴散的英國變種病毒，幾乎已打趴全台灣。當下除了防堵本土疫情持續擴散外，能否取得疫苗、提高全民接種率，以降低重症感染與死亡率，更已成為國人關心的焦點。

新一波疫情來勢兇猛，本土確診大增，引發各界關注台灣取得COVID-19疫苗的進度與施打狀況，也對台灣廣大企業的日常營運造成巨大衝擊。

《遠見》透過網路，調查對象為台灣上市櫃公司協會與其他企業公協會等組織成員，邀請各企業經理級以上中高階主管與負責人填答，最後成功取得685份有效問卷，其中副總級以上的高階主管占44.1%填答。

結果顯示，超過七成中高階主管對政府防疫作為不滿意、對未來疫情不感樂觀、渴求疫苗早日到來，甚至超過六成回答，會想到國外打疫苗。82％的受訪企業中高階人士不滿意中央疫情指揮中心近期處理疫情整體表現，87.7％對6月14日後疫情警戒降級表示不樂觀，82.3％同意政府建置收治無症狀及輕症的醫院或場所，67.7％的企業人士認為中央應該開放由地方縣市政府進口疫苗。

多達86.6％的企業主及中高階主管，認為政府應該開放台灣民間企業，可定期自主篩檢員工。尤為關鍵的是，認為台灣人民應該繼續等待政府核准國產疫苗再施打的意見，僅占2.2％，認為應該優先進口國際認症疫苗讓國人施打的比例則高達93％，顯示企業界對進口疫苗之殷切。

當問及自5月19日全台防疫進入第三級警戒以來，連日確診數破300，企業中高階主管「是否滿意中央流行疫情指揮中心近期處理疫情的整體表現」時，高達57.2％「非常不滿意」，「不太滿意」的也有24.8%，只有17.1％表示「很滿意」或「有點滿意」。當問及企業界對總指揮官陳時中的整體表現滿意與否時，76.8％表示不滿意，21％滿意。

過去台灣人對陳時中抗疫表現滿意度很高，如今卻下降，與近日來疫情一直無法有效防堵，每日確診數雖未快速飆升，但也未見下降，讓企業愈來愈焦慮有關。

關於台灣目前防疫表現，又是誰該負最大責任？《遠見》調查顯示，依序是蔡英文（50.5％）、蘇貞昌（21.3％）、陳時中（12％）。可見雖陳時中每天站在第一線，但企業主管們還是認為，總統還是該負最大責任，其次是蘇貞昌，反而認為陳時中該負責的只有12%。值得注意的是，針對這一題，也有人填答該負責的是：「全民」，以及立法委員范雲與華航。因為部分民眾認為，5月以來疫情擴散到一般社區，就是從華航機師與諾富特飯店破口引爆的。

自5月17日起，台灣單日新增COVID-19病例連續十多天破四百多例（加計校正回歸）。指揮中心宣布全台三級警戒延長至6月14日。那麼6月14日後，全台降至二級警戒或繼續降級的可能性到底如何？高達87.7％企業人士表示「很不樂觀」與「不太樂觀」，11.5％樂觀。

展望未來較長一段時間，僅有20.9％的企業人士樂觀看待台灣的疫情，78.4％「很不樂觀」與「不太樂觀」。顯示不管是短期還是長期，目前企業人士均對疫情不太樂觀。

因應新冠肺炎確診病例大幅增加，醫療體系量能已達飽和，連台大醫院院長都請求支援。因此民間出現聲音，建議政府應該建置集中收治輕症與無症狀確診者的醫院或場所，針對這項建議，82.3％的企業中高階主管表示「很同意」與「有點同意」，僅有14.3％表示「不同意」。

近來染疫人數一直無法有效下降，已有輿論指出，與其防堵、防守，此刻最佳的防疫策略，應該是「進攻」，也就是施打疫苗，讓全民免疫力上升，並且讓重症染疫與死亡率下降。近日來美國、以色列等國都已經成功施打疫苗，讓當地人民逐漸回歸正常生活了。因此當問及，陳時中總指揮在防疫當下的第一優先，是自海外採購疫苗，提高人民的接種率時，77.5％「非常同意」這種說法，加上「有點同意」的高達88.6％，僅9.2％不同意，凸顯了目前人心極度渴望疫苗的心聲。

一位上市公司執行董事在填寫問卷後表示：「誰不想要疫苗？這個問題就如同敵人來了，我們來調查一下要不要開放人民自己買武器一樣。」一位醫事人員的觀察是，現在台灣疫情爆發時，國外也已經有現成疫苗了，「希望政府趕快讓大家都接種，」他大聲疾呼。

截至5月28日抵台的疫苗，台灣至今總進口疫苗只有87.66萬劑，根本不夠2,300多萬台灣人民施打。因此當詢問近日來台灣吵得沸沸揚揚的、該不該向大陸復星製藥集團採購德國製的BNT疫苗時，多達78.2％認為應該，13.7％認為不應該，8％無意見。這反映了企業主與高階主管的務實態度，希望人命當前，不要意識形態掛帥的心聲。

但當問到，如果政府進口由中國大陸研發與製造的疫苗，共52%企業人士「很不願意」與「不太願意」施打大陸製疫苗，可見企業界人士對大陸研發與製造的疫苗，信心度較低。

全球先進國家已於去年底展開大規模疫苗接種，蔡英文總統在日前（5月26日）宣佈，今年8月底前台灣可望取得一千萬劑疫苗，其中包含國產疫苗，呼籲人民安心。對於這項公開喊話，企業中高階主管超過八成、有82.2％的受訪者覺得不安心，其中「很不安心」的比例高達56.5%，顯示光喊話可能還不夠，必須讓人民看到疫苗才行。

近來中央政府因為各種顧慮，每當談到疫苗採購時，針對購買哪種疫苗、何時到貨、多少劑量，常無法充分透明。因此有82.2％的企業人士認為政府應該公布採購疫苗的資訊，包括疫苗名稱、採購數量和到貨日期等，15.5％不同意。

針對5月26日蔡總統表示，採買疫苗一定要跟原廠直接洽購，也有81％的企業人士不同意這樣的說法，15.9％同意。

本次調查最受矚目的一題調查：「近日來已有地方縣市政府表示，希望中央開放地方政府進口疫苗，解決縣市施打率太低的現況。」67.7％的企業人士表示同意，28.8％不同意，3.5％無意見。根據台灣現行法律規定，疫苗確實應由中央統籌購買，但在目前疫苗短缺下，是否可以在特別時期有特別的做法，放權地方縣市逕行採購？顯然是很多企業人士的共識。

目前美國疫苗過剩，拜登總統日前宣佈將釋出8,000萬劑疫苗給其他國家。在這份名單中，台灣會是其中一個嗎？認為不會的受訪者，有53.9％，43.2％則認為會。這考驗民進黨政府過去幾年來的親美路線。

近來爆發新冠疫情篩檢量能不足，忙壞了各地醫護人員。不少企業對此也反映，政府應該開放台灣民間企業可定期自主篩檢員工，贊成開放的意見占了大多數86.6%，僅11.1％不同意。

目前國際上已有四款普遍施打的新冠疫苗，認為台灣人民應該繼續等待政府核准國產疫苗再施打的意見，僅有2.2％。認為應該優先進口國際認證疫苗讓國人施打者，高達93％。

誠如台北市長柯文哲先前的高分貝警醒：若要等到8月打國產疫苗，是將「國家命運賭在不可知的期望上」，若此狀況持續，將撐不到8月，「會死傷慘重」。

國產COVID-19疫苗正在緊鑼密鼓研發中。等到政府核准國產疫苗供給國人施打後，有多少比例企業主管願意施打？調查顯示，僅有33.7％表示願意，更高比例、61.9％表示很不願意與不太願意，顯示企業人士仍對國產疫苗有些疑慮。

有趣的是，在台灣疫苗一劑難求下，若自己經濟許可，企業人士會不會想要國打疫苗？比較高比例、達62.6％表示會想，不想者為35.9％。

《遠見》針對企業進行的「新冠肺炎疫苗政策滿意度大調查」的結果，呈現了企業主及高管對於當下疫情與疫苗政策的心聲，真實反映企業希望務實解決問題的態度。企業界的心聲，值得負責防疫大任的總統、行政院、疫情指揮中心的諸位長官們參考。

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