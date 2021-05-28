伊雲谷單周強漲三成 搶當興櫃前三高價股

興櫃雲端業者伊雲谷日前宣布取得微軟授權解決方案合作夥伴（LSP）資格，產品版圖大為擴張，利多發酵推動本周漲幅高達三成。伊雲谷今（28）日收盤價達345元，已成為興櫃第四高價股，並於昨日一度超車面板驅動IC廠瑞鼎進入前三，成為新一代興櫃高價股代表。

伊雲谷在2014年跨入雲端服務市場，旗下雲端事業近年成長快速，去年雲端事業合併營收已達39億元，年增56%；在去年整體公司營收比重中，雲端事業占比從38%上升至57%，企業級儲存硬碟產品則從62%降至43%，雲端服務已正式成為伊雲谷的最主要業務。

伊雲谷原以提供AWS雲端服務、教育訓練為主，2019年開始陸續與思愛普（SAP）、Salesforce、甲骨文（Oracle）、國家儀器（NI）等大廠合作，持續擴大雲端產品版圖；本次再與微軟結盟，增加公有雲產品多元性。伊雲谷指出，微軟授權內容包含Microsoft systems、applications以及Azure，這些新產品布局將會是公司未來成長的重要動能。

伊雲谷今日收盤價345元，上漲4.33元，漲幅1.27%。伊雲谷上周五（5/21）收盤價為260.5元，本周以來股價持續強漲，昨日創下掛牌以來的歷史高點363元，漲幅將近四成；以今日收盤價345元計算，單周漲幅則有32.4%。

展望後市，伊雲谷目前以台灣、中國大陸及香港等地為主要市場，去年營收成長率分別達58%、28%、72%，預期今年企業客戶將持續因應數位轉型浪潮，仍會有高度成長；而東南亞市場如菲律賓、星馬、泰國及印尼等地，雖僅占去年整體雲端事業營收的9%，營收年增率卻高達3.15倍，今年營運版圖還會拓展到越南，估計整體東南亞市場仍會維持與去年類似的成長幅度。

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