南電1名員工確診新冠 公司：不影響營運及生產

南電（8046）今日公告，公司有一名休假中員工確診新冠COVID-19，公司今日說明，該員工已依相關單位指示進行隔離及後續處置，本公司將持續關切並提供相關諮詢與協助。

南電表示，目前已追溯該員休假前在工作區域之接觸史，於第一時間進行作業區全面消毒，並匡列密切接觸人員，即刻依相關單位的指示，進行居家隔離及安排採檢，防止可能的疫情擴散。

南電提到，公司以防疫安全及保護員工健康為首要考量，除嚴格遵守政府防疫相關規定外，自5月15日起已加強以下防疫措施： 一律謝絕訪客來訪及員工出訪，採用視訊進行會議減少人員群聚，關懷員工健康情形，每日定時量測體溫2次並記錄，及密切關注疫情變化及政策進行調整。

南電指出此事件不影響公司營運及生產，相關細節以政府公開資訊為主，後續處理遵從中央疫情指揮中心指示。

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