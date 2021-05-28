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長興支援政府抗疫 捐贈高市府1萬劑抗體+抗原快篩試劑

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導

長興材料（1717）為協助高雄市政府進行抗疫，捐贈COVID-19抗原快篩試劑及抗體快篩試劑各5,000劑，合計1萬劑快篩試劑予高雄市政府。

長興是國內少數能同時供應新冠肺炎抗原與抗體檢測快篩試片的公司，產品於市場上評價領先國內同業，目前月產能已上看百萬劑，台灣已進入抗疫高峰期，長興將產能全開，全力支援國內抗疫需求。

長興已在高雄創立57年，致力於開發新型材料，2013年開始進入生醫領域，新冠肺炎疫情爆發後，長興接獲疾病管制署（CDC）徵召，合作研發COVID-19抗體快篩試劑，並為台灣首家獲得疾管署授權廠商。在去年敦睦艦隊（磐石艦）爆發群聚感染時，長興為提供抗體快篩試劑的廠商之一，協助全艦篩檢作業。長興的抗體快篩試劑”COVIDual” COVID-19 IgM/IgG快速檢測試劑，已於2020及2021年取得台灣衛生福利部食品藥物管理署核准專案製造許可，並已取得歐盟(CE)體外診斷試劑認證。

長興今年推出COVID-19抗原快速篩檢試劑，也已於4月16日取得專案製造許可，將持續擴大檢體分析量並預計於6月取得歐盟(CE)認證，同時亦正進行美國臨床及定點照護(POC)收樣計畫。目前各縣市政府因應疫情需求設置快篩站，中央疫情指揮中心亦研擬制定企業自購快篩指引，長興已與通路商合作，供應抗原及抗體快篩予雙北市政府及其配合醫院，供市府及醫療單位使用，近日亦頻繁接獲政府機構、醫療院所、企業等詢問，因應國內的抗疫需求，長興已備足原物料可穩定生產，全力配合參與抗疫工作。

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