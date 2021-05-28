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漢來美食抗疫聲明：不裁員、不減薪 上下一心度難關

經濟日報 / 記者林政鋒／高雄即時報導

漢來美食（1268）發表官方聲明，強調配合政府政策關閉大部分餐廳，造成營收驟減95%，但仍堅持不裁員、不減薪，公司與員工上下一心共度難關。

漢來美食指出，由於國內疫情趨於嚴峻，從5月初疫情爆發即第一時間配合政策，餐廳大部分關閉，營業的餐廳則改為外帶，同時規劃推出「員購限定」冷凍食品組，都是深獲消費者口碑的商品，以市價6~7折提供員工購買，本著照顧員工的初心。

此外，藉由員購方案能讓廚房運轉，增加一些營收外， 更重要的是提供員工及其親友「安全、美味又經濟」的食品，及凝聚員工在疫情時間的向心力，因此雖有責任額，但並沒有實質上未達目標的懲處。

漢來美食表示，疫情期間在內部所有危機處理會議中，同仁一致表示認同公司政策，並且與公司同舟共濟的意願，不料卻出現「忍無可忍」的投訴令人深表遺憾。因此除深度自我檢討是否宣導不足，而導致員工此番誤解，未來將擴大員工申訴管道，了解員工心聲，達到勞資和諧的局面，懇切希望員工能理解疫情對公司經營的衝擊，上下一心，順利渡過此次嚴峻的考驗。

漢來美食 疫情

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