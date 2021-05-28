餐飲集團同舟共濟 漢來美食說明員購專案

疫情期間，為了安全起見，許多人都盡量減少出門，漢來美食（1268）為了照顧員工和其家人，特別在此期間推出電商產品，並提供優惠價格給予員工，引起誤會，也說明此方案。

面臨前所未有的嚴重疫情，餐飲集團必須提出因應策略，這些員購價的商品是公司重要的策略，推廣到關係企業也廣受好評，公司會持續推出優惠商品，讓更多消費者可以購買。

在此鞎難時刻，希望所有員工能同舟共濟、共度難關，公司一定會秉持永續經營的決心照顧員工，也希望員工能與公司站在一起。

企業經營必須訂定方案，制定策略與目標(OKR)，希望所有關係企業員工共同來完成這件事，但這件事並沒有罰責，需要大家一起努力去達成使命。

針對漢來美食員工投訴事件，漢來美食經營階層除深自檢討是否宣導不足，而導致員工此番誤解，未來將擴大員工伸訴管道，了解員工心聲，以達勞資合諧，亦懇切的希望員工能理解疫情對公司經營的衝擊，順利渡過此次嚴峻的考驗。

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