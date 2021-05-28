快訊

確診夫妻跑遍雙北宜擺攤 林右昌：傳統市場是最大群聚

台北市警士林分局1警確診 同樓層30多人正在醫院快篩

新北土城頂福安居社宅 專案管理及監造勞務招標

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

為推動社會住宅政策，國家住都中心今（28）日再推出新北市土城區「頂福安居」二處社宅基地新建統包工程之「委託專案管理及監造技術服務案」，即日起正式公告上網招標至110年6月29日截止。

土城頂福安居社宅勞務採購案，共二處基地，總面積約為2.1公頃，位於土城區中央路四段鄰近頂埔科技園區，距離捷運三鶯線媽祖田站約500公尺，交通相當便捷，生活機能完整。

國家住都中心表示，興建社宅除為青年及弱勢族群提供安穩、舒適及便利的住所外，也希望透過提供老、幼代間融合服務，建立宜居的社區及鄰里生活，達成照護不同世代族群的目標。

國家住都中心表示，為加速推動社宅興建工程，已完成後續統包工程招標文件草案，本次勞務採購案決標後，即進入統包工程招標階段。

國家住都中心表示，土城頂福安居委託專案管理及監造勞務採購招標文件已公告於國家住都中心網站採購專區，歡迎廠商踴躍參與投標，共同加入社宅國家隊的行列。

三鶯線 媽祖 捷運

延伸閱讀

疫情期間共體時艱 內政部：中央社宅店鋪減租三個月

拋磚引玉共體時艱 內政部：中央社宅店舖減租3個月

立院三讀住宅法 社宅包租代管免稅額增至1.5萬元

新北公布確診足跡 土城、三重、永和﹑板橋還有中和大潤發

相關新聞

不要一開始就想救地球！全家葉榮廷談ESG：那位身障店員 給我震撼一課

擁有3千8百多間門市、每天至少和3百萬人次台灣人接觸的全家便利商店，它的一舉一動，都會被消費者放大檢視。

防疫不到一週訂單增50％ 衛生棉、骨灰罈、電腦全配送 LALAMOVE 空隙策略揭密

5月15日上午，政府宣布雙北進入第3級警戒的一刻，家樂福線上購物網站瞬間湧入上千筆外送訂單，而負責最後一哩路配送的，是亞洲最大物流媒合平台啦啦快送（Lalamove）。

誠品生看好餐飲外送商機 推防疫享食送到家專區

誠品生（2926）表示，政府宣布疫情三級警戒後至今，生鮮食品業績較去年同期成長逾10倍，此外，誠品生活各店美食外送業績也...

防疫不防藝 大師賽NFT作品今起平台交易

2021台北新藝術博覽會實體展覽延期，但2021NFT大師賽的入圍作品即日（28日）起在「Jcard 這咖」平台交易（h...

新北土城頂福安居社宅 專案管理及監造勞務招標

為推動社會住宅政策，國家住都中心今（28）日再推出新北市土城區「頂福安居」二處社宅基地新建統包工程之「委託專案管理及監造...

原物料、運費大漲 冠軍：共體時艱 建材不漲價

冠軍建材（1806）指出，受到國內疫情升級影響，加上原物料、運費等成本上漲，舉例來說，今年4月起天然氣漲幅達8.04%、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。