新北土城頂福安居社宅 專案管理及監造勞務招標

為推動社會住宅政策，國家住都中心今（28）日再推出新北市土城區「頂福安居」二處社宅基地新建統包工程之「委託專案管理及監造技術服務案」，即日起正式公告上網招標至110年6月29日截止。

土城頂福安居社宅勞務採購案，共二處基地，總面積約為2.1公頃，位於土城區中央路四段鄰近頂埔科技園區，距離捷運三鶯線媽祖田站約500公尺，交通相當便捷，生活機能完整。

國家住都中心表示，興建社宅除為青年及弱勢族群提供安穩、舒適及便利的住所外，也希望透過提供老、幼代間融合服務，建立宜居的社區及鄰里生活，達成照護不同世代族群的目標。

國家住都中心表示，為加速推動社宅興建工程，已完成後續統包工程招標文件草案，本次勞務採購案決標後，即進入統包工程招標階段。

國家住都中心表示，土城頂福安居委託專案管理及監造勞務採購招標文件已公告於國家住都中心網站採購專區，歡迎廠商踴躍參與投標，共同加入社宅國家隊的行列。

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