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任天堂新款Switch傳出7月組裝 瑞昱等概念股受惠

經濟日報 / 記者謝佳雯／即時報導
外電報導指出，日本遊戲大廠任天堂最快7月就會開始組裝新款的Switch，並於9月或10月間發表。法人認為，一旦新品就位，瑞昱等任天堂概念股可望受惠。美聯社
外電報導指出，日本遊戲大廠任天堂最快7月就會開始組裝新款的Switch，並於9月或10月間發表。法人認為，一旦新品就位，瑞昱等任天堂概念股可望受惠。美聯社

外電報導指出，日本遊戲大廠任天堂（Nintendo）最快7月就會開始組裝新款的Switch，並於9月或10月間發表。法人認為，一旦新品就位，瑞昱（2379）、原相（3227）、立積（4968）、旺宏（2337）等任天堂概念股可望受惠。

不過，今年電子業飽受半導體缺貨之苦，任天堂也不例外。原本一度外傳受惠於疫情帶動宅經濟發酵，任天堂擴大Switch出貨量至3,000萬台，最後反而因缺料干擾，於5月上旬調降出貨量至2,550萬台，較2月時預測的2,650萬台低了100 萬台。

外電報導指出，任天堂正準備新款Switch，最快7月組裝，9月至10月間發表，趕上年底傳統的銷售旺季。

不過，因為零組件價格上揚影響，外電報導認為，新款Switch 價格可能會比原本的Switch還貴，並將與售價199美元的Switch Lite一起銷售。目前的Switch售價為299美元。

Switch 任天堂 疫情

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