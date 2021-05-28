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防疫商機夯 台灣劼科生技AI智能防疫技新技行銷15國

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
GERMAGIC抗菌技術也開發成消毒噴劑及空氣濾膜，防護健康。圖由右至左為雷科董事長鄭再興及劼科董事長莊珏谷。記者王昭月／攝影
GERMAGIC抗菌技術也開發成消毒噴劑及空氣濾膜，防護健康。圖由右至左為雷科董事長鄭再興及劼科董事長莊珏谷。記者王昭月／攝影

國內上櫃「雷科集團」轉投資的劼科生物科技看好全球防疫商機，攜手香港科技大學研發各式防疫產品，亦結合宏碁集團旗下宏碁智新，開發AI智能防疫整體解決方案，目前新冠肺炎疫情當前，劼科旗下GERMAGIC長效抗菌產品已行銷15國，開啟台灣防疫產業的新藍海。

雷科集團董事長鄭再興說，雷科以開發雷射和光電設備起家，跨足電子材料與綠能等事業，但從SARS、流感、腸病毒至現今的新冠肺炎的跡象發現，疫情將是未來生活的日常，因此進一步拓展版圖至防疫產業，期許打造健康生活環境。

他說，旗下劼科生技是由雷科與台灣士興集團、香港捷和實業合資，聯手開發的GERMAGIC微膠囊緩釋長效抗菌技術已獲多國專利，可應用在防疫噴劑及空氣濾網中，防制物表接觸傳染及空氣交叉傳染。相關抗菌技術已行銷日、韓、新加坡、馬來西亞、菲律賓、柬埔寨及中南美洲15國，並取傳歐盟認證。

劼科生技董事長莊鈺谷透露，女兒因過敏需常找醫師，讓他更體悟到健康環境的必要，後來到香港科技大學發現新興防疫技術萌芽，更加深推廣信念。GERMAGIC產品2020年5月取得美國MICROBAC實驗室測試報告，已通過美國環保署EPA病毒測試標準，證明能對抗COVID-19病毒，另台灣國家衛生研究院及日本仙台病毒研究中心測試，也證實可對抗腸病毒及流感病毒；與高雄醫學大學公共環境衛生系產學合作，亦證實空氣濾網能長效使用。

莊鈺谷說，包括美國漢瑞翔牙醫服務集團及新加坡計程車隊都開始應用GERMAGIC技術抗疫，劼科與宏碁智新合作，也針對嘉義市國中小800多間學校建置智能全熱新風系統，提供智能防疫整體解決方案，未來將以「以租代賃」方式針對辦公室、長照機構、營業場所等商用場址提供相關服務，每500坪每月費用約在6至8萬間，相當於聘請一名高階幹部捍衛員工的健康。

疫情當前，包括先鋒保全集團、糕餅大廠舊振南也與劼科合作，將GERMAGIC防疫技術應用在大樓及住宅的電梯空調，電梯按鍵及廠區進行抗菌防護。

應用GERMAGIC抗菌技術開發的空氣濾膜，薄薄一片裝在空氣清淨機裡，抗菌效能可達90天。記者王昭月／攝影
應用GERMAGIC抗菌技術開發的空氣濾膜，薄薄一片裝在空氣清淨機裡，抗菌效能可達90天。記者王昭月／攝影

雷科 宏碁 生技

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