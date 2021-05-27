染疫進集中檢疫所、防疫旅館治療 遠雄人壽醫療險也賠

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導

因應新冠肺炎疫情嚴峻，遠雄人壽以保戶需求為優先考量，即日起擴大理賠服務範圍，若保戶經醫師診斷確定罹患新冠肺炎(Covid-19)，且必須入住醫院並辦理住院手續，卻因醫院病床滿載而轉往集中檢疫所或防疫旅館進行治療，保戶只要提供確診新冠肺炎診斷證明書、隔離治療通知書、集中防疫所或防疫旅館之入住證明三文件，遠雄人壽則融通給付住院日額醫療保險金

不過，須留意的是，保戶轉往集中檢疫所或防疫旅館進行治療，並不含居家隔離或居家檢疫；另外，融通給付的住院日額醫療保險金，不含加護病房、在家療養、住院前後門診等條款約定之其他保險金的給付。

為配合政府防疫政策，維護客戶及員工健康與安全，今年5月31日起，遠雄人壽台北、台中、高雄服務中心營業日服務時間調整為08:30~15:30，客戶如有辦理保單借款、契約變更、理賠與繳費需求等服務，可多加利用官網保戶專區或遠雄人壽行動App線上辦理，減少面對面接觸機會。

值此疫情升溫時期，遠雄人壽提高各項保戶及員工防疫措施，保持營運不中斷，以維護保戶權益及服務品質。保戶如需要任何服務，建議優先線上辦理，亦可撥打服務專線0800-083-083，或上遠雄人壽網站www.fglife.com.tw查詢。

遠雄人壽 保險金

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