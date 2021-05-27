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去年第4季全國房貸期數拉長至23年 較10年前增加4.3年

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導

據內政部不動產資訊平台資料顯示，去年第4季全國房貸期數拉長至276個月，再創歷史新高，亦即房貸族平均房貸年期拉長至23年，較10年前增加四年又三個月，顯示隨房價不斷上漲，晚10年買房，購屋族需多揹超過四年的房貸。

觀察近10年全國購屋人的房貸期數趨勢，2011年第4季民眾房貸期數為225個月，也就是不到20年就能償還完房屋貸款。不過2020年第4季國內房貸期數達276個月，亦即10年後、購屋人平均繳交房貸時間增加四年三個月。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房貸期數持續攀升，與30年期房貸申請越來越普遍有關，而30年期房貸申請增加的原因，包括房價上漲申請30年期房貸，每月的還款負擔可明顯減壓，且銀行評估借款人每月還款能力時，也較容易審查通過。

第二個原因則是目前的利率處歷史相對低檔，有些購屋人選擇每月少還，但手上多留一些資金可運用，不像早年房貸利息較高，老一輩的屋主多有早點還完房貸的習慣。

統計顯示，桃園市2020年第4季新購置住宅房貸平均期數為290個月，台中市則是284個月，高雄市則是288個月，的276個月，新北市則是281個月，台北市和台南市最少、平均為276個月。

房貸 房價

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