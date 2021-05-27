中鋼新一波一級主管人事異動 5月底、6月初生效
中鋼（2002）公布新一波一級主管人事異動，其中生產助理副總陳守道代行生產副總職務，中馬總經理尹守網歸建、派任中鋼機械擔任總經理。
相關人事異動名單如下：
1、工程部門助理副總經理李榮發派任高科磁技服務。
2、冶煉設備工程處處長楊楨升任工程部門助理副總經理。
3、煉鐵廠副廠長許中輝調任冶設備工程處副處長，並代理處長職務。
4、冶煉設備工程處高爐及煉鋼設備組組長陳健儒升任煉鐵廠副廠長。
5、生產部助理副總經理陳守道代行生產部門副總經理職務。
6、煉鐵廠廠長陳震江升任生產部門助理副總經理
7、煉鐵廠副廠長謝文榮升任煉鐵廠廠長。
8、煉鐵廠第二高爐工場主任梁乃文升任煉鐵廠副廠長。
9、原煉鋼代理專案組長蔡敏淵從中龍鋼鐵歸建，並升任煉鋼廠代理副廠長。
10、原技術部門專案處長杜清芳自高科磁技股份有限公司歸建升任技術部門助理副總經理，並派任中鋼碳素（1723）擔任董事長一職。
11、原技術部門專案處長黃重嘉升任技術部門助理副總經理，仍派任中盈投資開發股份有限公司服務。
以上人令5月31日生效。
12、原生產部門專案副處長尹守綱自中鋼馬來西亞公司歸建升任生產部門專案處長，並派任中鋼機械擔任總經理。
13、原軋鋼三廠專案組長邱斌棟升任生產部門專案副處長，仍派任中鋼馬來西亞接任總經理職務。
14、原生產部門專案副處長賴漢釧任生產部門專案處長，仍派任中鋼印度服務。
15、原軋鋼三廠專案組長李文雄升任生產部門專案副處長，仍派任中鋼印度服務。
以上人令自6月1日生效。
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