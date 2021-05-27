疫情升溫 中衛口罩產量緊急調升10％

台灣近期疫情升溫，搶購口罩再度變成全民運動。台灣彩色口罩第一品牌「CSD中衛」，特別增加工時，加班生產，將口罩產量提升10%，達到周產440萬片口罩。此外，中衛新設香港廠已開始投產，日產約30萬片，使得CSD中衛大幅減少輸出香港的口罩數量。加上調降外銷日本、新加坡等海外出貨比例，預計可將90%口罩產能留在台灣，增加台灣供貨量。

CSD中衛原定今年第四季擴廠，因調整廠房規劃，要延至明年，2022年第一季才會完工。在此之前，中衛無法大量增產，然海外市場需求量十分強勁，為此，中衛CSD日前特地派員至香港成立「中衛香港廠」，新增4條口罩產線，不僅使用中衛原廠同款口罩製造機，也遵守中衛嚴格的設廠標準。

營運長張德成強調，花費近半年成立的中衛香港廠，不僅只是硬體輸出，也將管理流程、運作技術以及人員訓練成套移轉。像是中衛本廠堅持的SOP（標準作業流程）與SIP（標準檢驗流程），也完整進入香港廠。以確保品質管理無虞。目前4條產線，日產約30萬片醫療口罩，供應香港當地使用。

營運長張德成表示，香港廠製造的口罩從裏到外，所有原物料，包含內、中、外三層的PP、溶噴過濾層、ES不織布、鼻樑條及耳帶等原物料，全部都和中衛原廠同款。務求完全複製中衛原廠，生產出品質保證的醫療口罩。

而因應台灣進入全國三級警戒，民眾需儘量減少外出，CSD中衛緊急調整通路供貨策略，優先提高供貨量給Yahoo、momo、PChome、博客來等大型電商通路，讓消費者不用外出，透過線上購物，就可以買到醫療口罩，減少接觸病毒的可能性。

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