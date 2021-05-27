搶攻美解封商機！智崴產品今在加州樂園開幕

智崴資訊（5263）海外飛行劇院開幕捷報不斷！今 （27日）美國加州（California）樂高樂園（Legoland California Resort）內，由智崴所打造的Master of Flight正式開幕。而英國境內首座飛行劇院，位於溫莎（Windsor） 樂高樂園內，也即將在本周六揭幕，主題更是以Flight of the Sky Lion全新電影內容，讓遊客與神秘美麗的天空之獅展開驚奇的飛行冒險。

隨著世界各國的觀光旅遊產業逐漸復甦，自今年四月起，智崴在越南、哈薩克、中國大陸、日本、丹麥、美國、英國的飛行劇院以及大型體感遊樂設備皆已陸續完工開幕。四月下旬於越南最大主題樂園富國島珍珠樂園（VinWonders Phu Quoc），智崴所打造的環景式動感劇院正式開幕，以阿拉丁神燈故事中的魔毯帶領遊客前往神燈的奇幻世界；接著插旗哈薩克歷史旅遊古都突厥斯坦（Turkestan），開幕中亞第一座飛行劇院，讓前來體驗的遊客化身中世紀絲路商隊的旅人，在超過20米的巨型球幕當中，飛越哈薩克的歷史神話。上週三智崴在日本東京所打造的第二座飛行劇院也盛大開幕，此飛行劇院坐落於東京近郊的大型主題樂園，最大亮點是以日本知名怪獸電影IP作為主題。樂高樂園系列在歐美地區也紛紛在五月底開幕，包括上週21日北歐第一座飛行劇院、於丹麥比隆（Billund）樂高樂園（Legoland Billund Resort）內開幕，以及今日開幕的加州樂高樂園飛行劇院、周六即將開幕的英國溫莎樂高樂園飛行劇院等。

智崴集團表示，2020年由於疫情之故造成部分專案延宕，今年預計將會有超過20套飛行劇院及大型體感遊樂設備陸續完工認列營收。世界各大主題樂園陸續在各地重新開幕，並且期望重新開幕之際有吸睛的遊樂設備做為新話題；為此，智崴的研發團隊自2019年底起便持續投入大量資源挹注於產品研發，打造更多元的體感遊樂設備，以因應疫情後客戶各式各樣的需求，提供最適切的產品與解決方案。包含全新開發的8K LED球幕飛行劇院，將帶來10倍以上的亮度提升及8K解析度的超高畫質，給體驗者有更清晰、更身歷其境的高端娛樂體驗，此項研發產品也在去年底順利接獲海外訂單。個人化賽車模擬器亦已於今年出貨至越南的主題樂園，顯見多元化的產品線策略符合後疫情的市場需求，進而提高市場滲透率。

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