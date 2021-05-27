不畏疫情 遠百網購日用家電、親子寵物等業績大成長
雖然百貨縮短營業時間，遠百（2903）今（27）日表示，觀察5月16日至26日，網購銷售前五名類別，分別是日用家電、親子寵物、彩妝保養、時尚女裝、3C影音，整體業績成長超過三倍。
遠百表示，網購主要業績來源類別，為超市餐飲、彩妝保養和生活家電類，特別是超市生鮮、端午禮盒和箱裝油品，都有接近五倍的業績成長；保養類化妝品、廚房與日用小家電等也湧現兩倍訂單。
遠百整體客單價，也因遠百線上購物推出「Stay Home輕鬆購」檔期促銷，有18個品類、合計超過1.6萬個商品數，搭配直追母親節、周年慶的14%購物優惠，結帳金額滿5,000元現折300元再加贈300元的加持下，明顯提升1.5倍。
防疫第三級警戒發布，全台遠百在5月20日即恢復一樓戶外「速利便」快速取貨站，在餐食需求方面，無論是外帶、外送餐點業績都有顯著成長。
遠百觀察，買鍋底的消費者特別多，對WFH（在家公司）的使用者來說，即使廚藝不出色，只要加點蔬菜、麵條或是配飯，一個鍋底可以變化很多。
遠百27日股價收22.45元，上漲0.2元。
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