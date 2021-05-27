零售業第一家！全聯宣布捐贈3000萬元團結抗疫

因應國內疫情不斷升溫，尤其第一線防疫醫護人員更是面對嚴峻環境，有鑒於第一線物資短缺，全聯董事長林敏雄於今（27）日宣布，將捐助台北市政府、新北市政府防疫專戶平台各1,000萬元，以及疾管署1,000萬元，協助第一線醫療防疫人員，總共捐贈3,000萬元，期望為防疫盡一份心力。

林敏雄表示，全聯身為本土企業，對台灣這塊土地一直懷抱感恩的心，為協助台灣早日度過疫情危機，特捐贈3,000萬元支援防疫工作。

同時，全聯也呼籲民眾不用恐慌，目前備貨量與陳列都已要求比照中元與颱風時期滿足消費者需求，絕對會讓大家都能買到、都能安心防疫，全聯將發揮「全民超市」的力量，持續讓善念循環，做對社會、對台灣、對大眾更有意義的事。

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