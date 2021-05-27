不畏疫情衝擊 和泰車維持今年台灣車市44萬輛目標不變

國內疫情升溫，造成賞車人流大幅下滑，不過國內車市龍頭和泰車（2207）今天（27日）表示，由於前四月銷售情況還不錯，已經先打下基礎，如果未來2、3個月內疫情能夠控制住，或是有疫苗，就有機會反轉，目前暫時維持今年全年台灣車市44萬輛的目標不變。

和泰車今天舉行線上法說會，發言人劉松山表示，今年車市的淡旺季節奏真的很難掌握，先前因為國內疫情控制不錯，大家不能出國，國旅非常夯，大家要訂車訂不到；但最近疫情擴散，大家不敢出門，門市賞車人數明顯下滑。

他觀察，以家用小型車來看，疫情造成的影響程度大約在兩成左右；至於商用車部分，因為大家不能出門，物流非常夯，對於3.5噸、5噸等中小型商用車需求相當大，這部分不受影響。

因應疫情，和泰車目前採取分流上班的方式，第一線僅布建必要人力，大約是二分之一的人力出勤，另外一半的人力改在家上班，或是客戶如果有急需，業代可以把車開到指定地方提供賞車、試車，整體團隊仍然維持在服務顧客的狀況下。

展望今年車市，和泰車維持2021年台灣整體車市規模44萬輛的目標不變，約比前年下滑3.7%；和泰車本身更要維持成長，全年將挑戰15.4萬輛的年出貨量目標，包括旗下兩大品牌TOYOTA出貨量13.3萬輛和LEXUS的2.1萬輛，如果達陣，將創下在台銷售的史上最高紀錄。

劉松山說明，和泰車在今年初設定台灣車市目標的時候，就有把全球疫情發展的不確定性、車用晶片缺貨、和台灣車輛汰舊換新補助政策的延續等三大變因考慮在裡面。其中第二項車用晶片短缺，和泰車的母廠豐田，在先前日本311地震後就調整作法，增加零件的庫存和供應管道，因此受到這波缺料潮的影響相當有限；而汽機車汰舊換新減徵貨物稅的部分，立法院5月已經三讀通過貨物稅條例修正案，優惠政策將延長5年，等於兩項變因消除。

至於第一項疫情的部分，雖然最近國內疫情擴散，但如果未來2、3個月內疫情能夠控制住，或是有疫苗，就有機會反轉。據統計，今年前四月台灣車市總銷量15.5萬輛，年增率高達18.5%，表現突出，已經先打下不錯基礎。

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