紡拓會攜台灣紡織業者前進香港參展 商機估200萬美元

受新冠肺炎疫情影響，紡拓會於去年度首次以樣品展示間的方式，於日本展出台灣紡織業者所研發的最新產品，廣獲買主好評。今年挾著人氣攜手台灣紡織業者再度前進國際市場，即便新冠肺炎疫情仍未趨緩，但台廠以高機能、環保、抗菌和抗病毒等話題產品，吸引各服裝品牌、通路及製造商前來採購。展出二天共計128位買主到訪，預估商機約2百萬美元。

紡拓會表示，本次於5月24日至25日假香港觀塘R One Space辦理的香港樣品展示間活動，前來採購的國際重要品牌及製造商，如Canada Goose、Esprit、High Fashion Garment、Limited、PVH Far East、Ralph Lauren、Skechers、Tesco Sourcing、YGM、Zara等。

香港為全球重要服裝及紡織品的採購中心，歐美知名品牌皆在香港設立採購辦公室。此次香港拓銷活動有10家業者參加，展出產品包括各式機能及環保布料、成衣服飾，例如兼具流行性及功能性的布料、因應疫情研發出的抗菌及抗病毒布料，以及各式抗靜電、抗電磁波之防護用紡織品，還有友善環境的生物可分解、回收寶特瓶、牡蠣殼再製的紡織品等，紛紛獲得買主踴躍地洽詢。

由於各國邊境管制尚未完全解除，紡拓會繼辦理東京、胡志明市、河內、香港等地樣品展示間活動之後，將繼續於6月辦理雅加達活動、7月辦理巴黎活動，以協助台灣紡織業者部屬後疫情的市場商機。

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