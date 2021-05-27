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金山都要2字頭？ 今年前四月北北桃竹1字頭房價區剩八區

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導

據住展雜誌統計，今年截至4月底止，北北桃竹新成屋、預售屋成交單價1字頭的區域只剩8個，分別是桃園市的觀音每坪17萬元、楊梅每坪18.4萬元、新屋每坪19.4萬元、龍潭每坪19.8萬元、新竹縣的新豐每坪17萬元、關西每坪17.2萬元、寶山每坪17.5萬元，以及湖口每坪18萬元等八處，所有區域皆在桃竹蛋白區。

住展雜誌研發長何世昌表示，在2020年同期，北北桃竹新建案房價1字頭行政區還有13個，分別是新北市的金山、桃園市的觀音、楊梅、新屋、龍潭、平鎮、新竹市香山，以及新竹縣新豐、關西、寶山、湖口、竹東、芎林等地。

不過他指出，今年連金山、平鎮、香山、竹東與芎林等五處房價均已站上2字頭，讓1字頭區域只剩下八處。

何世昌強調，北北桃竹新建案成交單價1字頭區域銳減，主要是「推案成本飆漲煞不住」所造成；一來是蛋白區土地價格跟隨都會區上揚，近一年地價漲幅超過一成。其次則是營造成本飆漲，也是1字頭房價區快速消失的最後一根稻草。

何世昌指出，營造成本上漲對台北市影響相對較小，因為北市房價高，即使建商反映成本調漲售價，漲幅並不算大。但對1字頭房價區而言，假如建商反映成本每坪漲個2萬，價格直接跳漲超過一成，衝擊就非常大。

目前北北桃竹僅存的1字頭房價區中，又以龍潭、新屋等地房價相對較高；其中，龍潭今年前4月每坪成交均價約為19.8萬元、新屋每坪均價約19.4萬元；如果接下來價格漲勢不變的話，很快的龍潭、新屋房價就要告別1字頭，轉投2字頭懷抱，明年北北桃竹1字頭房價區恐會更少。

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