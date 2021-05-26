疫情期間台灣精品持續帶領工具機業搶攻俄羅斯市場

台灣精品持續帶領台灣企業爭取國際商機，由經濟部國際貿易局委辦，配合「2021俄羅斯金屬加工展Metalloobrabotka」檔期，於今（26）日邀請五家具代表性的台灣精品企業舉辦產品發表會，全力搶攻俄羅斯市場。

外貿協會表示，此次受邀的計有慶鴻機電、金豐機器、眾程科技、震虎精密科技與新穎機械等五家廠商。

因應後疫情新常態、工具機轉變、高精密磨床及孔加工等議題，廠商透過線上直播，招攬俄羅斯買主及媒體上線觀看，吸引包括俄羅斯、德國、英國等在內74位媒體及買主線上觀看，累計播放數超過300次。

根據國際知名市調機構Gardner Intelligence資料顯示，俄羅斯為全球第十大工具機市場，2019年市場規模達17.79億美元，同年進口金額12.21億美元，排名全球第七大，市場高度仰賴進口，潛力龐大。

每年在莫斯科舉辦的「俄羅斯金屬加工展」，為該國最具規模的工具機專業展覽，也是許多機械廠商進軍俄國市場的交易平台。

貿協指出，去年新冠疫情肆虐迄今，影響全球製造業布局，各國紛紛建立自主產業供應鏈，進而對工具機設備需求大增，為台灣機械產業帶來新契機。

而據台灣機械公會統計，今年4月台灣機械設備出口值達26.34億美元，較去年同期成長28.4%，工具機亦成長13.5%，市場需求強勁。

此次台灣精品業者發表會上，非傳統加工技術解決方案的領導品牌慶鴻機電，發表全新RV系列線切割機，主打通過三大功能的建構與智能自動化製造結合，大幅提升加工效率。

操作者能於遠端監控，透過可攜式行動裝置提供所有機台資料，其數據再轉至智能化資訊管理中心，對設備而言，能達到延長機器的使用壽命，降低生產成本，提高營運效率。

世界前五大專業鍛壓設備製造商金豐機器，推出符合沖鍛業所需「智慧成形生產力管理系統」。

除了軟、硬體結合，從產品、設備、服務、管理與工廠智能化五大構面，全方位提供沖鍛業快速建構智慧產線應用，並可透過該系統對產線各項指標進行監控與即時資料的分析，提高生產力。

同樣榮獲今年台灣精品銀質獎的眾程科技，推出高精密旋轉台磨床ERG-600，擁有五項創新專利及兩項發明專利，導入液靜壓旋轉盤技術，以降低旋轉盤旋轉時之偏擺與微進給運動時所造成的加工誤差，達到提高磨削精確度的效益。

震虎精密科技是台灣最具規模的鎢鋼銑刀廠，也是台灣第一家結合PVD鍍層的銑刀廠，發表了SN不銹鋼專用鎢鋼鑽頭系列，採用不等分割角度設計及獨特刀型設計。

使用者無須再使用定點鑽，可減少工序，且推出尺寸全面，擁有3D、5D外冷及5D、8D內冷等熱銷規格，更能增加耐磨度、抗沾黏，提升刀具使用壽命，大幅節省換刀成本。

新穎機械發表的CNC五軸重切削型龍門加工中心機，全機採高剛性結構體設計，機械式同動二軸頭，BC軸傳動採蝸桿蝸輪傳動，搭配自製重切削式兩段變速齒輪箱。

這項產品擁有Z軸主軸頭軌道設計獨家專利-切削加工抑制振動結構設計，大幅降低難削材料加工的振動，提升加工效率、表面精度與刀具壽命。

貿協表示，台灣精品使命是在全球市場推廣台灣產業及品牌，接續還將帶領台灣機械業參加包括6月份泰國自動化工業展、7月份越南工具機展、9月份印度自動化工業展，以及10月份米蘭舉辦的歐洲工具機展等。

貿協強調，參加台灣精品選拔獲獎，就能享有後續的國際市場宣傳推廣，歡迎報名。第30台灣精品選拔正受理報名中，截止日為6月30日，報名詳情請參考台灣精品網站。 工研院智慧機械科技中心副組長彭達仁，針對台灣金屬加工產業現況分享。貿協提供 台灣機械公會工具機業專委會會長陳伯佳，為線上記者會揭開序幕。貿協提供

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