快訊

台大院長也求救！病人太多已全面滿載、無法再收

8月大規模打國產疫苗？ 陳佩琪臉書提兩點突破盲腸

玻妞推新擦窗機器人2S 雙邊噴水設計兼顧省水與清潔力

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

由台灣嘉儀企業所代理的台灣品牌HOBOT玻妞推出最新一代擦窗機器人HOBOT 2S，隨著民眾齊心宅在家防疫，對於居家環境維護的需求提高，同時正逢換季期間，窗戶堆積的灰塵量更加明顯，正是清潔窗戶的好時機。

嘉儀企業今（26）日表示， 2S擦窗機器人搭載全新雙邊超音波噴嘴，雙邊噴水使窗戶清潔更均勻且乾淨，擦拭每平方公尺僅需要1.3毫升的水，環保省水一次搞定。此外，居家防疫清潔不只讓窗戶保持乾淨，連地板清潔也要到位，嘉儀企業特別祭出雷姬掃拖地機器人限時特惠好康活動，消費者可把握機會一次入手擦窗機器人與掃拖地機器人，為居家掃除輕鬆提升生活品質。

嘉儀企業指出，窗戶清潔不僅耗時費力，還需花上不少水量才得以清潔乾淨，前陣子台灣水情吃緊，省水儼然成為全民運動。為提供消費者兼顧便利、省水且全方位的清潔服務，推出由好樣科技研發的台灣品牌HOBOT玻妞最新力作「HOBOT-2S雙邊超音波噴水方形擦窗機器人」，講究細節、全面升級，搭載全新雙邊超音波噴嘴，雙邊噴水使窗戶清潔更均勻且乾淨，擦拭每平方公尺僅需要1.3毫升的水，告別窗戶清潔困境，環保省水一次搞定。

最新一代HOBOT-2S雙邊超音波噴水擦窗機器人，擁有更佳的吸力和爬升力，讓行走過的每一寸髒污都能被快速溶解、拭淨且不留水痕，同時搭載首度亮相的Edge-leakage sensor邊緣及漏氣偵測專利技術，能安全偵測無框玻璃邊緣及窗框收邊條的細小漏氣，兼具靈敏度和準確度。即日起全新上市，建議售價為15，400元。

同時，嘉儀企業為回饋消費者支持，不只讓窗戶保持乾淨，連地板清潔也要到位，祭出雷姬掃拖地機器人限時好康活動，即日起至6月25日前，於嘉儀企業授權銷售通路購買，即可享限時特惠價將HOBOT雷姬掃拖地機器人帶回家。

機器人 省水

延伸閱讀

陸委會：陸方停止阻撓台灣獲防疫資源 才是善意

防疫期人潮少 富基魚市剩不到十攤苦撐

聽石門水庫下雨聲 蔡總統：旱象未解繼續省水

校園節水抗旱大作戰 裝省水器材回收雨水再利用

相關新聞

疫情急物價漲 工具機業請政府平抑物價助防疫

疫情發燒，但國內工具機業卻正趕工加班，訂單接到第四季。不過，台灣工具機暨零組件公會理事長許文憲卻指出，目前鋼鐵價格一日三...

百貨轉戰電商不稀奇 有業者出奇招異業合作 汽車豪宅民宿都賣

疫情發燒，百貨業也冷清，實體賣場乏人問津，業者紛紛轉至線上做生意。走高端路線的微風廣場在線上銷售精品、豪宅、汽車，甚至進入旅遊市場賣民宿，一向走精品、高端路線的微風廣場，去年上半年營運受疫情衝擊，另闢蹊徑打造電商平台「BREEZEONLINE」，但有別於其他百貨業者自營電商多半銷售自家館內商品，微風精品五花八門，精品、美妝是必備之外，異業合作銷售豪宅、汽車卻是業界首創。

旅宿業防疫轉型！承億文旅推近鄉隱居、安全日租辦公房

協助企業解決分流上班或異地在家辦公等不便問題，全台擁有6間設計旅店的承億文旅集團，宣布推出「近鄉個人隱居」長住專案，提供...

台鹽公司由原副總陳世輝升任總經理

台鹽公司今天公布，副總經理陳世輝升任為總經理，原總經理吳旭慧已在4月底離職。台鹽高層最近人事異動，經濟部公股法人代表吳容...

國內快篩業者成當紅炸子雞！ 但真正商機在抓出病毒變異株的「這武器」

國內疫情升溫，篩檢需求快速增加，台灣檢測業者再一次成為投資者的關注焦點。但在這波需求之中，各家業者有什麼樣的機會，又有什麼樣的未來布局？

影／疫情重創藝文產業 種子音樂、凱渥公司盼紓困

全國進入防疫三級警戒，瞬間重創藝文產業，種子音樂有限公司、凱渥實業公司都透過民眾黨立委邱臣遠陳情，藝文活動陷入延期再延期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。