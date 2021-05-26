玻妞推新擦窗機器人2S 雙邊噴水設計兼顧省水與清潔力

由台灣嘉儀企業所代理的台灣品牌HOBOT玻妞推出最新一代擦窗機器人HOBOT 2S，隨著民眾齊心宅在家防疫，對於居家環境維護的需求提高，同時正逢換季期間，窗戶堆積的灰塵量更加明顯，正是清潔窗戶的好時機。

嘉儀企業今（26）日表示， 2S擦窗機器人搭載全新雙邊超音波噴嘴，雙邊噴水使窗戶清潔更均勻且乾淨，擦拭每平方公尺僅需要1.3毫升的水，環保省水一次搞定。此外，居家防疫清潔不只讓窗戶保持乾淨，連地板清潔也要到位，嘉儀企業特別祭出雷姬掃拖地機器人限時特惠好康活動，消費者可把握機會一次入手擦窗機器人與掃拖地機器人，為居家掃除輕鬆提升生活品質。

嘉儀企業指出，窗戶清潔不僅耗時費力，還需花上不少水量才得以清潔乾淨，前陣子台灣水情吃緊，省水儼然成為全民運動。為提供消費者兼顧便利、省水且全方位的清潔服務，推出由好樣科技研發的台灣品牌HOBOT玻妞最新力作「HOBOT-2S雙邊超音波噴水方形擦窗機器人」，講究細節、全面升級，搭載全新雙邊超音波噴嘴，雙邊噴水使窗戶清潔更均勻且乾淨，擦拭每平方公尺僅需要1.3毫升的水，告別窗戶清潔困境，環保省水一次搞定。

最新一代HOBOT-2S雙邊超音波噴水擦窗機器人，擁有更佳的吸力和爬升力，讓行走過的每一寸髒污都能被快速溶解、拭淨且不留水痕，同時搭載首度亮相的Edge-leakage sensor邊緣及漏氣偵測專利技術，能安全偵測無框玻璃邊緣及窗框收邊條的細小漏氣，兼具靈敏度和準確度。即日起全新上市，建議售價為15，400元。

同時，嘉儀企業為回饋消費者支持，不只讓窗戶保持乾淨，連地板清潔也要到位，祭出雷姬掃拖地機器人限時好康活動，即日起至6月25日前，於嘉儀企業授權銷售通路購買，即可享限時特惠價將HOBOT雷姬掃拖地機器人帶回家。

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