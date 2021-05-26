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中聯資報捷 獲BSI循環經濟最高成熟度等級證書

經濟日報 / 記者林政鋒／即時報導
英國標準協會BSI東北亞區總經理蒲樹盛26日頒證，中聯資源董事長張鴻昌(左二)及副總林冠男代表受證。圖／中聯資提供
英國標準協會BSI東北亞區總經理蒲樹盛26日頒證，中聯資源董事長張鴻昌(左二)及副總林冠男代表受證。圖／中聯資提供

中聯資源（9930）「轉爐石應用於水泥生料用途」的商業模式，26日獲英國標準協會（BSI）頒發循環經濟最高成熟度等級證書，為中聯資源商譽錦上添花。

轉爐石為煉鋼製程的副產品，全球鋼廠每年產出量約1.5億公噸以上，多數國家都視為再生資源與循環經濟材料，並使用於土木工程、海事工程及水泥生料等用途。轉爐石化學成分包括鈣、鐵、矽、鋁及鎂的氧化物等，與水泥原料中的礦物成分相似，經過國內外眾多的研究結果證實轉爐石作為水泥生料的技術已經可行且具有經濟效益，可有效取代水泥生料中的石灰石原料與鐵質原料，減少天然礦石之開採、運輸及進口。

中聯資源表示，國外轉爐石應用於水泥生料部分，在日本、歐盟及美國已有實際案例，因為轉爐石本身為煉鋼廠燒結過之礦物，添加於水泥廠窯燒製程中不會再產生CO2，當轉爐石有效取代石灰石原料可減少每噸石灰石經窯燒產生440公斤CO2排放，具有顯著減碳效益，品質符合國家標準。

近年來中鋼（2002）集團配合政府「循環經濟」政策，完成「轉爐石水泥生料使用手冊」編訂，並訂有完善轉爐石自主管理計畫，並透過公正第三方之查核驗證，確認在中鋼集團內部與外部都能妥適管理與使用。

「轉爐石應用於水泥生料用途」商業模式通過BSI 8001循環經濟標準查核，顯示中鋼集團努力推動轉爐石應用之成果受到國際肯定。未來中聯公司將持續提升及加強推廣爐石產品之附加價值及應用，朝資源永續使用的願景目標努力。

中鋼 願景

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